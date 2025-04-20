На столичному Хрещатику на тиждень обмежують рух транспорту: у чому причина

В Києві, де нещодавно маршрутка зіткнулася з бензовозом, із 21 до 26 квітня на Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту у напрямку від Європейської площі до бульв. Тараса Шевченка. Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на КК «Київавтодор».

ВІДЕО ДНЯ

Обмеження діятимуть:

• 21, 22, 23 та 25 квітня з 22:00 до 6:00;

• 22, 23, 24 та 26 квітня з 8:00 до 17:00.

Зазначається, що у цей період дорожники «Київавтодору» проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття. Водіїв перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Як писали «ФАКТИ», мотоциклам і мопедам дозволили їздити смугами громадського транспорту. Було внесено зміни до Правил дорожнього руху. Надано право проїзду мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів. Відповідно було уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів» та 5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів».

РЕКЛАМА

39

Читайте нас у Facebook