Салат «Святковий»: гості точно проситимуть цей рецепт
Дуже красивий, оригінальний і смачний салат з червоною рибою, помідорами, перцем та огірком, з надзвичайно смачною заправкою. Сміливо подавайте гостям, а можете порадувати й рідних, ділиться кулінарка Надія Тимків.
Складники:
- Перець (краще жовтий) — 100 г
- Помідори чері — 100 г
- Огірок — 100 г
- Салат айсберг — 150 г
- Рукола — 100 г
- Малосольна червона риба — 180 г
- Вершковий сир — 50 г
Соус:
- соєвий соус — 3 ст. л.
- олія — 2 ст. л.
- діжонська гірчиця — 1 ст. л.
- мед — 1 ч. л.
Приготування:
Перець нарізати кубиками, помідори на половинки (четвертинки), огірок кубиками. Салат айсберг перемішати з руколою (можна використати готовий мікс). Рибу нарізати тоненькими смужками, викласти трошки вершкового сиру і скрутити трубочкою (а можна просто нарізати рибку кубиками).
На велику тарілку посередині поставити стакан і кругом викласти листя салату, потім огірок, перець, помідори та рибу. Полити соусом і посипати чорним кунжутом, зернами чіа або маком.
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