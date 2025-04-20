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Салат «Святковий»: гості точно проситимуть цей рецепт

20:08 20 квітня 2025
Салат «Святковий»

Дуже красивий, оригінальний і смачний салат з червоною рибою, помідорами, перцем та огірком, з надзвичайно смачною заправкою. Сміливо подавайте гостям, а можете порадувати й рідних, ділиться кулінарка Надія Тимків.

Складники:

  • Перець (краще жовтий) — 100 г
  • Помідори чері — 100 г
  • Огірок — 100 г
  • Салат айсберг — 150 г
  • Рукола — 100 г
  • Малосольна червона риба — 180 г
  • Вершковий сир — 50 г

Соус:

  • соєвий соус — 3 ст. л.
  • олія — 2 ст. л.
  • діжонська гірчиця — 1 ст. л.
  • мед — 1 ч. л.

Приготування:

Перець нарізати кубиками, помідори на половинки (четвертинки), огірок кубиками. Салат айсберг перемішати з руколою (можна використати готовий мікс). Рибу нарізати тоненькими смужками, викласти трошки вершкового сиру і скрутити трубочкою (а можна просто нарізати рибку кубиками).

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На велику тарілку посередині поставити стакан і кругом викласти листя салату, потім огірок, перець, помідори та рибу. Полити соусом і посипати чорним кунжутом, зернами чіа або маком.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт фаршированих яєць — чудової закуски до святкового столу.

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