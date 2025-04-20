Салат «Святковий»: гості точно проситимуть цей рецепт

Дуже красивий, оригінальний і смачний салат з червоною рибою, помідорами, перцем та огірком, з надзвичайно смачною заправкою. Сміливо подавайте гостям, а можете порадувати й рідних, ділиться кулінарка Надія Тимків.

ВІДЕО ДНЯ

Складники: Перець (краще жовтий) — 100 г

Помідори чері — 100 г

Огірок — 100 г

Салат айсберг — 150 г

Рукола — 100 г

Малосольна червона риба — 180 г

Вершковий сир — 50 г Соус: соєвий соус — 3 ст. л.

олія — 2 ст. л.

діжонська гірчиця — 1 ст. л.

мед — 1 ч. л.

Приготування:

Перець нарізати кубиками, помідори на половинки (четвертинки), огірок кубиками. Салат айсберг перемішати з руколою (можна використати готовий мікс). Рибу нарізати тоненькими смужками, викласти трошки вершкового сиру і скрутити трубочкою (а можна просто нарізати рибку кубиками).

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На велику тарілку посередині поставити стакан і кругом викласти листя салату, потім огірок, перець, помідори та рибу. Полити соусом і посипати чорним кунжутом, зернами чіа або маком.

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