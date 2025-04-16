Наймодніше взуття — балетки: у які кольори та моделі варто інвестувати

Балетки на піку моди. Вони зручні, елегантні та підходящі… Які ж купити в цьому сезоні, щоб виглядати стильно?

Перш за все, чорні. Чорне весняне та літнє взуття переживає ренесанс. Також актуальні балетки в бежево-коричневій палітрі. Це й зрозуміло, адже колір року — «мокко мус». Кольорове взуття теж у фокусі моди. Червоні, рожеві, жовті, блакитні балетки додадуть вашому образу особливого настрою.

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Стильний вигляд мають сітчасті та перфоровані балетки. Вони втілюють легкість. Балетки з ремінцями асоціюються з романтичністю. Якщо ви носите монохромне вбрання, справжньою знахідкою стануть для вас балетки з вишивкою або з декором з намистин.

Дуже стильний варіант — балетки на шнурівці. Вони зроблять навіть просте вбрання особливим.

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Вибираючи балетки, одразу продумайте, з яким одягом будете їх носити. Втім, це правило можна застосувати практично до будь-якої покупки взуття, одягу та аксесуарів. І, звичайно, звертайте увагу на те, наскільки взуття комфортне, адже вам його носити.

Раніше «ФАКТИ» писали, що взуття з бантами — тренд-2025.

Фото Pixabay

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