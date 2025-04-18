Максі-намиста — тренд весни і літа-2025: з чим і як носити

Мульти-намиста стають дедалі популярнішими на вулицях великих міст. Такі прикраси зараз носять поверх тренчів та легких пальт. Така мода — і цим усе сказано.

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Довгі ланцюги доповнені масивними підвісками. Вони можуть бути із пластику, дерева, каучуку, тканини… Вітаються яскраві кольори, як на фото в заголовку. Такі намиста чудово виглядають з чорним, темно-синім, коричневим і білим одягом. Влітку це може бути сукня, сарафан, блузка і навіть звичайнісінька однотонна футболка. Такими намистами можна доповнити сумку або капелюх. Їх можна надіти як пояс.

Якщо це ланцюг, то в ньому можуть поєднуватися кольори золота і срібла. Великі самоцвіти можуть доповнюватися тканинним шнуром. Стилізація під перли теж доречна, як і великі кристали.

Максі-намиста — акцент, який не терпить конкурентних масивних прикрас поруч. Якщо ви вдягли такий аксесуар, сережки або брошку залиште для іншого вбрання. Елегантність завжди в тренді — і це потрібно пам'ятати.

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Нагадаємо про ще один тренд весни 2025 року — мереживні водолазки та сукні.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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