Навіщо досвідчені водії з'їдають часточку лимона перед далекою дорогою: корисний лайфхак для автомобілістів

Досвідчені автомобілісти, які раніше розповіли, чи варто їздити на перекачаних шинах, порадили дуже корисну звичку: щоразу з’їдати дольку лимона перед тим, як сісти за кермо, пише Arguments.kyiv.ua.

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Особливо це актуально перед початком дальньої поїздки, адже завдяки вчасно з’їденому лимону водію буде простіше керувати транспортним засобом.

Якщо автомобіліст буде сонливим, то ризик виникнення небезпечної ситуації на дорозі стане досить високим. А яскравий смак цитрусового допоможе підбадьоритися. Після вживання лимону водій не почуватиметься втомленим і навряд чи засне за кермом.

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти розповіли про помилки автомобілістів, які зазвичай «вбивають» двигун машини, а також нагадали, що зазвичай «вбиває» автоматичну коробку передач.

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Крім того, автоексперти вважають, що колір диму, що виходить із вихлопної труби, може багато чого розповісти про стан двигуна і можливі несправності. Він може вказувати на серйозні проблеми, що потребують негайного втручання. Якщо білий дим триває після прогріву або має солодкуватий запах антифризу — можливі витоки охолоджувальної рідини та інші проблеми.

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