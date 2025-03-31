Їзда на перекачаних шинах: чого більше — плюсів чи мінусів

Автоексперти, які раніше назвали три ознаки проблеми з двигуном, що вимагають негайної зупинки автомобіля, розповіли, з якою метою водії допускають перевищення тиску в шинах, пише РБК-Україна.

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Досвідчені водії давно помітили, що колесо, яке менше зминається у нижній частині боковини, котиться по дорозі набагато легше. Підтверджують це і інструментальні випробування, але за однієї умови: підвищення тиску має сенс тільки коли воно складає не менш як 0,5 атм. Додання 0,1 — 0,2 атм знижує опір коченню хоч і знижує, але на мізерну величину.

Так, підвищення тиску в шинах дає зниження витрати пального. Економія складає невелику цифру, близько 1,5%. І стосується цей ефект економії тільки в певному діапазоні середніх швидкостей, адже на швидкості понад 80 — 90 км/год найбільша частка пального витрачається на боротьбу з опором повітрю, а не коченню.

Також це покращує динаміку автомобіля. Менший опір коченню, певна річ, поліпшує прискорення машини. Проте, відсоток приросту динаміки невеликий і межує з похибкою вимірів.

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Крім того, це дає кращий захист для шини и диска. Ризик розрубати шину та погнути колісний диск на вибоїнах буде менший. Якщо шина буде більш твердою, вона менше зминається при ударах о нерівності, відтак, при зім’ятій шині колісний диск не дістане до асфальта і боковина шини не буде розрубана.

Проте, перекачані шини мають і свої недоліки. Це, до прикладу, погіршує комфорт. Природньо, що твердіше колесо менше поглинає поштовхи та вібрації від дороги і краще передає їх на кузов. Додаткові струшування супроводжують будь-які експерименти з тиском повітря у шинах — принаймні, коли його буде перевищено на пів-атмосфери і більше.

Також це скорочує довговічність ходової. Конструктори розраховують характеристики підвіски та рульового управління на певну жорсткість коліс. Відтак, на надто жорстких шинах усі поштовхи, удари та вібрації від дороги передаються на деталі ходової. І не дивно, що вони передчасно зношуються. Йдеться в першу чергу про підшипники маточин, кульові опори, шарнірні стойки стабілізаторів, шарніри кермової трапеції, сайлентблоки, втулки важелів. Звісно, можна організувати детальні розрахунки, але дуже схоже, що заміна деталей ходової обійдеться дорожче вищезгаданих 1,5 відсотка зекономленого пального.

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Перекачана шина зношується швидше. Нештатний тиск у шині спотворює пляму контакту колеса з дорогою. Тобто кожне колесо спиратиметься на дорогу через зменшену площу протектора, і значить, протектор цей буде зношуватися прискорено і нерівномірно, з «лисою» зоною по центру доріжки протектора.

Також перекачані шини погіршують керованість. Оскільки згадана пляма контакту протектора з дорогою буде не такою (фактично меншою), як її запрограмували конструктори, автомобіль буде керуватись не так, як слід. Тобто на перекачаному колесі машина гірше керується і не так надійно тримається заданого курсу. Гальмівний шлях буде більшим, особливо у дощову погоду.

Раніше «ФАКТИ» писали, про яку проблему розповість колір диму з вихлопної труби автомобіля.

Фото: Pixabay

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