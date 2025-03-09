Білий, жовтий, синій, чорний: про яку проблему розповість колір диму з вихлопної труби автомобіля

Автоексперти, які раніше порадили не поспішати міняти зимову «гуму», вважають, що колір диму, що виходить із вихлопної труби, може багато чого розповісти про стан двигуна і можливі несправності. Він може вказувати на серйозні проблеми, що потребують негайного втручання, пише «SUV News».

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Так, у холодну погоду поява білого диму під час запуску — нормальне явище, пов’язане з конденсацією. Якщо білий дим триває після прогріву або має солодкуватий запах антифризу — можливі витоки охолоджувальної рідини, знос прокладки головки блока циліндрів або проблеми з термостатом.

Жовтий дим рідко трапляється, але може вказувати на високий вміст сірки в паливі або моторному мастилі. Використання неякісного пального або оливи призводить до збільшеного утворення нагару та проблем у системі впорскування.

Синій або сизий дим — це явна ознака того, що моторне мастило потрапляє в камери згоряння. Це може бути викликане зносом маслознімних ковпачків, поршневих кілець або прокладки ГБЦ. Якщо не усунути проблему вчасно, це може призвести до зниження компресії, збільшеної витрати оливи і серйозних пошкоджень двигуна.

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Чорний дим говорить про надлишок палива в суміші — двигун «переливає» бензин або дизельне паливо. Причинами цього можуть бути несправні форсунки, засмічений повітряний фільтр, збої в роботі датчиків.

Дизельні автомобілі можуть видавати чорний дим під час інтенсивного розгону, але якщо він спостерігається постійно — це привід для діагностики.

Якщо було помічено дим незвичайного кольору, варто негайно перевірити стан автомобіля:

• Перевірити рівень мастила та охолоджувальної рідини.

• Прислухатися до роботи двигуна — чи є сторонні шуми?

• Перевірити помилки на приладовій панелі.

• Звернутися в автосервіс для діагностики, якщо проблема зберігається.

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Рання діагностика допоможе уникнути серйозних поломок і дорогого ремонту двигуна.

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