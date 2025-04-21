Останній сигнал: США можуть визнати Крим російським

США готові визнати російський контроль над Кримом у рамках ширшої мирної угоди між москвою та Києвом. Ця пропозиція призведе до заморожування лінії фронту. При цьому окуповані росією українські території залишаться під контролем кремля. Натомість прагнення Києва приєднатися до НАТО буде знято зі столу.

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Така потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент Дональд Трамп прагне досягти угоди про припинення вогню. І він, і держсекретар Марко Рубіо заявили, що адміністрація готова відійти від своїх мирних посередницьких зусиль, якщо прогрес не буде швидко досягнутий, пише Bloomberg.

Крим був захоплений Кремлем у 2014 році після вторгнення та подальшого референдуму, проведеного в умовах окупації. Міжнародна спільнота чинить опір визнанню півострова російським, щоб уникнути легітимізації незаконної анексії. Адже це ризикує підірвати міжнародні закони та договори, які забороняють захоплення землі шляхом застосування сили. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не віддаватиме території москві.

Але цей крок був би благом для президента путіна, який давно домагався міжнародного визнання російського суверенітету в Криму.

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Зняття санкцій, поки росія продовжує окупувати великі території України, може виявитися проблематичним для кількох союзників Києва. Скасування обмежень Європейського Союзу, включаючи розморожування активів, потребує підтримки всіх держав-членів.

Стівен Віткофф, який тричі зустрічався з путіним, сказав днями Fox News, що ключ до загальної угоди обертається навколо «п'яти територій». росія наполягає на тому, що її військове захоплення частини території України, включаючи Кримський півострів і значні території чотирьох областей — Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької — має бути визнано.

Зеленський розкритикував Віткоффа за «прийняття російської стратегії» і сказав, що представник Трампа не має «мандату обговорювати українські території, тому що ці території належать нашому народу».

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«Ми не обговорюємо території до припинення вогню, — сказав президент України. — Ми ніколи не вважатимемо українські землі російськими».

Раніше американський генерал назвав місто, захоплення якого означатиме перемогу росії у війні.

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