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Події

Наводили удари на оборонців Донеччини: СБУ затримала двох агентів росії

12:55 28 березня 2025
Затримання агента рф. Фото СБУ

На Донеччині, де не змовкають сигнали повітряної тривоги, затримали ще двох агентів рф. Вони коригували авіаційні удари агресора по локаціях Сил оборони у прифронтових районах області.

При цьому в СБУ відзначають «креативність» зловмисників — аби отримати координати для керованих авіабомб, кожен з агентів діяв порізно на визначеній місцевості, проте «замикався» на свого куратора з рф.

Однією з таких коригувальниць виявилася 41-річна підприємиця з Краматорська, яка під виглядом виїзної торгівлі продуктами харчування шпигувала для фсб. Вона приховано спостерігала за блокпостами та опорними пунктами оборони, які проїжджала на власному авто під час «комерційних» поїздок. Одночасно жінка фіксувала геолокації військових об’єктів на гугл-картах для подальшого «звіту» російській спецслужбі.

Затримана зловмисниця. Фото СБУ

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Ще одним фігурантом був 42-річний мешканець Слов’янська, який намагався виявити штаби та запасні командні пункти Сил оборони. Для цього обходив місцевість громади, де шпигував за місцями найбільшого зосередження українських військ.

Обох фігурантів було затримано після зібрання достатньої доказової бази. Їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). У подальшому обом зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також нагадаємо, як на Донеччині затримували пенсіонерку-зрадницю.

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