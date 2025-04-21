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В Італії заради Венса закрили Колізей: що відомо

13:54 21 квітня 2025
Колізей закрили для туристів через Джей Ді Венса, фото з відкритих джерел

У Римі 19 квітня влада закрила для туристів Колізей, оскільки його мав відвідати віце-президент США Джей Ді Венс, який активно просуває політику президента Трампа по миру.

Туристи, які вже придбали квитки, влаштували протест

Італійська некомерційна організація «Координація асоціацій із захисту довкілля та прав користувачів і споживачів» (Codacons) планує звернутись зі скаргою до прокуратури Рима, передає ANSA.

Глава Codacons Карло Ренці заявив, що закриття історичної пам'ятки — це серйозна неповага до численних туристів, які купили квитки, і до тих, хто стояв у черзі, щоб потрапити до Колізею.

Повідомляється, що усіх, хто мав заброньовану екскурсію між 17:00 та 18:15, не пустили всередину, але їм пообіцяли компенсацію.

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Туристи з квитками скандували «Ганьба», «Це скандал», «Венс, іди геть», «Ми хочемо зайти». Але людям не вдалося потрапити до амфітеатру.

Як повідомляє видання, туристичну пам’ятку відвідала лише дружина Венса Уша з дітьми, а самого Венса не було.

За словами глави Codacons, після святкування Великодня, у вівторок організація подає скаргу до судових органів з проханням розпочати розслідування цієї справи та оцінити ступінь відповідальності".

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У неділю Колізей також був закритий з міркувань безпеки для відвідувачів через приїзд Венса з родиною.

Повідомляється, що під час візиту Венс зустрівся з італійською прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні в Римі та кардиналом П’єтро Пароліном у Ватикані. Він був також останнім з офіційних іноземних осіб, хто бачив живим Папу Римського Франциска.

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