В Італії заради Венса закрили Колізей: що відомо

У Римі 19 квітня влада закрила для туристів Колізей, оскільки його мав відвідати віце-президент США Джей Ді Венс, який активно просуває політику президента Трампа по миру.

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Туристи, які вже придбали квитки, влаштували протест

Італійська некомерційна організація «Координація асоціацій із захисту довкілля та прав користувачів і споживачів» (Codacons) планує звернутись зі скаргою до прокуратури Рима, передає ANSA.



Глава Codacons Карло Ренці заявив, що закриття історичної пам'ятки — це серйозна неповага до численних туристів, які купили квитки, і до тих, хто стояв у черзі, щоб потрапити до Колізею.

Повідомляється, що усіх, хто мав заброньовану екскурсію між 17:00 та 18:15, не пустили всередину, але їм пообіцяли компенсацію.

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Туристи з квитками скандували «Ганьба», «Це скандал», «Венс, іди геть», «Ми хочемо зайти». Але людям не вдалося потрапити до амфітеатру.

Як повідомляє видання, туристичну пам’ятку відвідала лише дружина Венса Уша з дітьми, а самого Венса не було.

За словами глави Codacons, після святкування Великодня, у вівторок організація подає скаргу до судових органів з проханням розпочати розслідування цієї справи та оцінити ступінь відповідальності".

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У неділю Колізей також був закритий з міркувань безпеки для відвідувачів через приїзд Венса з родиною.

Повідомляється, що під час візиту Венс зустрівся з італійською прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні в Римі та кардиналом П’єтро Пароліном у Ватикані. Він був також останнім з офіційних іноземних осіб, хто бачив живим Папу Римського Франциска.

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