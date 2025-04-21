Ліквідовано кілька десятків операторів: Повітряні сили уразили місце пуску БПЛА на Курщині
Повітряні сили Збройних сил України. які щоночі відбивають атаки ворога на мирні міста і села, завдали ураження по місцю запуску ворожих дронів у районі Тьоткіно на Курщині. У результаті ліквідовано до 20 операторів БПЛА.
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, атака відбулася 19 квітня.
Вражений військовий об’єкт використовувався армією загарбників для підготовки, спорядження та запуску одразу кількох типів БПЛА, а саме розвідувальних, ударних та FPV-дронів.
«Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії», — констатують українські військові, показавши супутниковий знімок ураженої місцевості.
Відзначимо, що водночас ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на Курщині попри посилення атак російських військових на цьому напрямку.30
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