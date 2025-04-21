Секрети дорожньої косметички: деякі з них вас здивують

Вирушаючи в дорогу, не варто брати з собою косметичку розміром ледь не з маленьку валізу. Щоб уникнути такої ситуації, продумайте, що справді будете використовувати.

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Якщо у вас є пробники шампуню, кондиціонеру для волосся, парфум у мініатюрі, це чудовий варіант для подорожей.

Якщо ви вирушаєте в поїздку на кілька днів, візьміть із собою тюбик зубної пасти, яка закінчується. Ця порада стосується і кулькового дезодоранту. Повертатися додому ви вже зможете без них.

Якщо у вас є компактний гребінець, згадайте про нього. Ця ж порада може бути застосована щодо зубної щітки.

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Дуже корисна річ у дорожній косметичці — серветки для зняття макіяжу.

Перед тим, як покинути дім, ще раз подивіться, чи не забули щось із необхідного у ванній кімнаті або біля дзеркала, де зазвичай робите макіяж. Адже без гребінця чи зубної щітки вам не обійтися.

Збирайтеся в дорогу без метушні. Наповнивши дорожню косметичку необхідним, ще раз перевірте, чи нічого не забули.

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Наближається літо, тож нагадаємо про те, що має бути в косметичці у спеку.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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