Багато речей у вашій косметичці небезпечні: що може зіпсувати колір обличчя

Косметичка, де ви зберігаєте засоби для макіяжу, може містити масу бактерій, які загрожують стану шкіри. Губна помада, туш і тіні використовуються щодня і безпосередньо контактують з обличчям. Макіяж повинен не тільки прикрашати, але і бути гігієнічним. Яких помилок слід уникати, щоб запобігти проблемам зі шкірою, розповіли у виданні Poradnik Zdrowie.

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Бактерії, які переносяться тушшю або рум’янами, залишаються на шкірі протягом дня, поєднуючись з потом або сльозами. Дослідження, проведене вченими з Астонського університету у Великобританії, показало, що більшість косметичних сумок є справжнім розсадником бактерій. За даними дослідників, аж 9 з 10 косметичних засобів містять кишкову паличку або стафілокок. Найбільше бактерій і грибків в косметичці накопичується на губці для макіяжу. Після кожного використання на ній накопичується мертва шкіра, шкірне сало і залишки косметики. З цієї причини її слід щодня мити в теплій воді; також можна наносити макіяж пальцями або використовувати одноразовий аплікатор.

Косметичка, як і будь-який повсякденний предмет, вимагає регулярного чищення. Найкраще прати при високій температурі, щоб ефективно позбутися бактерій. Плями, залишені рідиною або тінями, можна видалити засобом для зняття макіяжу.

Підводки для очей і помади необхідно продезінфікувати. Варто час від часу підточувати кольорові олівці, а помади або блиски для губ можна освіжити за допомогою звичайного дезінфекційного засобу. Просто збризніть їх спеціальним препаратом і висушіть серветкою. Пензлик від туші варто промити в теплій воді з милом. Додавати воду до туші, щоб вона довше трималася, є однією з найгірших звичок, оскільки це сприяє розвитку бактерій. Пам'ятайте, що туш, як і інша косметика, має певний термін придатності. Якщо виріб не працює належним чином, замініть його новим.

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Нанесення макіяжу, коли ви хворі, особливо якщо у вас є прищі або інші проблеми зі шкірою, сприяє поширенню бактерій і подовжує процес загоєння. Якщо у вас герпес і потрібно нанести макіяж, то найкраще це робити після наклеювання на губи спеціального пластиру.

Щоб видалити туш, просто покладіть ватний диск, змочений засобом для зняття макіяжу, і потримайте його деякий час. Небажано терти очі, особливо якщо на ватному диску залишилися залишки туші або тіней.

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Головне — кожен день ретельно знімати макіяж. Недостатнє очищення обличчя на ніч призводить до дерматологічних проблем, таких як акне, подразнення або бактеріальний дерматит. Також важливо не позичати косметику. Це продукти, які безпосередньо контактують зі шкірою, як і спідня білизна.

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