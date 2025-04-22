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Спорт

Ексфутболіст «Динамо» зробив пропозицію красуні-гімнастці (фото)

9:54 22 квітня 2025
Аліна Гіоєва та Андрій Цуріков

Український футболіст Андрій Цуріков, гол якого допоміг «Колосу» сенсаційно обіграти «Шахтар» (4:2), зробив пропозицію руки та серця своїй красуні-коханій — майстру спорту з художньої гімнастики Аліні Гіоєвій. Дівчина, яка молодша за 32-річного захисника на 10 років, відповіла згодою.

«Мільйон разів ТАК!» — написала Аліна в соцмережі Instagram, розмістивши зворушливі фото.

Додамо, що пара разом з листопада 2024 року, і Аліна активно підтримує Цурікова на матчах.

Нагадаємо, що вихованець запорізького «Металурга» Андрій Цуріков до переходу в «Колос» виступав за «Динамо», «Говерлу», «Олександрію», «Дніпро-1», «Металіст», а також за грецький «Левадіакос» та чеський «Яблонець». У складі молодіжної збірної України захисник провів 20 матчів та забив 2 м'ячі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що володар «Золотого м'яча» покликав заміж відому співачку.

Фото Instagram

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