Український призер чемпіонатів світу та Європи працевлаштувався у росії (фото)

Багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби 50-річний Вадим Тасоєв, який з 1998 року представляв на міжнародних змаганнях Україну, знайшов роботу в росії, повідомляє Tribuna. Раніше в рф працевлаштувався ексфутболіст збірної України Геннадій Зубов.

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Уродженець Владикавказу Тасоєв після завершення кар'єри очолював молодіжну збірну України. Але тепер перебрався до росії. Як повідомляє керівний спортивний орган Північної Осетії, Тасоєва призначили старшим тренером молодіжної збірної регіону до 21 року. До речі, спортсмен й раніше потрапляв у скандальну хроніку. Наприклад, 2018-го він відзначився тим, що зробив спільне фото з російськими атлетами, додавши підпис «Спорт поза політикою».

Додамо, що у складі збірної України Тасоєв тричі завоював «бронзу» на чемпіонатах світу та п'ять разів здобув нагороди на чемпіонатах Європи (три «бронзи, два «срібла»). Крім того, борець представляв Україну на Олімпійських іграх у Сіднеї-2000 та Афінах-2004.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України став головним тренером російського клубу.

Фото із соцмереж

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