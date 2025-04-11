Це мій перший візит — і точно не останній: принц Гаррі таємно відвідав Україну
Принц Гаррі, який в Канаді на Іграх Нескорених підтримав українську збірну, вперше з початку повномасштабного вторгнення росії відвідав Україну.
«Цей візит став продовженням багаторічної діяльності герцога Сассекського, який ще у 2014 році заснував Invictus Games Foundation — міжнародні змагання для поранених військових та ветеранів», — повідомив підприємець та засновник Superhumans Center Андрій Ставніцер.
Він уточнив, що принц Гаррі завітав до Superhumans Center у Львові, де проходять реабілітацію поранені українські військові.
У межах візиту принц зустрівся з українськими ветеранами, які брали участь у цьогорічних «Іграх Нескорених» у Канаді. Саме там українська делегація подарувала Гаррі браслет з написом: «Хто врятує одне життя, рятує весь світ». Принц його носить.
Член королівської родини особисто поспілкувався з кожним учасником. За словами Андрія Ставніцера, зустріч була дуже емоційною, без зайвих формальностей. Принц виявив щиру зацікавленість, уважність, для кожного знайшов теплі слова.
«Це мій перший візит в Україну — і точно не останній. Для мене було великою честю та привілеєм побувати тут з делегацією Invictus, деякими нашими спортсменами та учасниками ігор з Великої Британії протягом останнього десятиліття. Прийти сюди, у Superhumans Centre, і побачити неймовірну, дивовижну реабілітацію та допомогу, які вони надають під дахом однієї мети, просто вражає», — передає враження герцога Сассекського Ставніцер.
Зазначається, що про візит члена британської королівської родини було оголошено лише після того, як він залишив українську територію.
Як відомо, сам Гаррі 10 років служив у британській армії, двічі був у бойових місіях в Афганістані й втратив близьких друзів на війні.
У 2014 році молодший син британського короля Чарльза III заснував фонд Invictus Games, який дає можливість ветеранам, які отримали поранення, взяти участь у спортивних заходах, аналогічних Паралімпійським іграм.
Гаррі став другим членом Королівської родини, який відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення росії. Його тітка, Софі, герцогиня Единбурзька, минулого року відвідала Київ.
Як відомо, Британія підтримує Україну у війні й надає їй допомогу. Зокрема, у березні президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Сандрінгемі. Король також зустрічався з українськими воїнами, які проходили навчання у Великій Британії.
Великобританія також разом з іншими європейськими країнами працює над планом введення миротворчих військ в Україну для забезпечення дотримання будь-якого майбутнього мирного врегулювання з росією.63
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