«Щоб показати ціну, яку платить Україна»: принцу Гаррі у Львові вручили непростий великодній кошик (фото)

Принц Гаррі, який нещодавно відвідав Україну, отримав незвичний подарунок. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Щоб показати справжню ціну, яку Україна платить за те, що наші землі заміновані, подарувала Принцу особливий подарунок — великодній кошик, у якому паска приготована із борошна з розмінованих полів. Випікали її бабусі із прикордонної з росією Сумщини, чиї села у зоні ризику вибухонебезпечних предметів. А писанки для цього кошика зробила мама парамедикині Ірини Цибух, яка загинула торік на Харківщині, коли її машина наїхала на російську міну», — написала вона.

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Свириденко розповіла, що принц провів майже весь день із військовими, ветеранами, дітьми.

«Як сказав вчора Принц — сила душі кожного у Superhumans Center дуже українська і це не може не вражати світ. Було багато тепла і підтримки», — написала міністерка.

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Як писали «ФАКТИ», у березні президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Сандрінгемі. Король також зустрічався з українськими воїнами, які проходили навчання у Великій Британії.

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