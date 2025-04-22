Українців попередили про проблеми майбутньою зимою: річ не в електроенергії та можливих обстрілах

Хоча влітку українцям не загрожує подорожчання природного газу, вже восени з ним можуть виникнути проблеми. Йдеться про його нестачу на опалювальний сезон 2025−2026 років.

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Так, як свідчать дані Gas Infrastructure Europe, у підземних газосховищах України залишилося 0,68 млрд кубометрів газу, що є найнижчим показником за всю історію. Це становить 2,22% від усіх максимально можливих запасів газу в підземних сховищах, тоді як у 2024 році показник дорівнював 11,12%.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, у 2021 році Україна закачала до підземних сховищ стандартні обсяги газу, що при падінні його споживання майже на 40% дозволило протриматися майже три роки. Удари окупантів по газовій інфраструктурі призвели до втрати доступу до близько 40% газовидобутку, і як наслідок — нинішніх мінімальних запасів блакитного палива.

Як стверджує Олександр Харченко, для наступного стабільного опалювального сезону необхідно закупити 4−4,5 млрд кубометрів газу, а у разі холодної зими — ще плюс 1−2 млрд. Це коштуватиме до $ 2,5 млрд, проте «Нафтогаз» має лише $ 400−450 млн.

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«У разі оперативного проведення клірингу і так званої „прогонки“ компенсацій — від Кабінету Міністрів до компаній теплоенергетики, далі в „Нафтогаз“ і назад — може бути додатково вивільнено до $ 1,5 млрд власних ресурсів», — каже експерт.

«Нафтогаз» має розпочати закачування газу не пізніше ніж у липні, тому що обсяги імпорту газу через західний кордон — достатні, але не безмежні.

Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», українські споживачі можуть отримати знижку від НАК «Нафтогаз України».

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Фото pixabay

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