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Наука та технології

Поміняти техпаспорт можна у два кліки: «Дія» запускає новий сервіс для автомобілістів

13:11 22 квітня 2025
«Дія» проводить бета-тестування нового сервісу. Фото «Дії»

Онлайн-сервіс із складання іспитів на водійські права у застосунку «Дія» лише планується, а ось послуга із заміни техпаспорта транспортного засобу за кілька кліків вже проходить бета-тестування.

В команді «Дії» закликають автовласників долучитися до тестування, зареєструвавшися на порталі.

Взяти участь в тестуванні можуть громадяни віком від 18 років, які мають верифіковану картку платника податків (РНОКПП) та біометричний документ в «Дії», а також які є власниками автівки та мають свідоцтво про реєстрацію траспорного засобу в «Дії».

Таким чином можна буде замінити втрачений чи пошкоджений техпаспорт без поїздок у сервісні центри.

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Нагадаємо, що раніше Кабмін дозволив внутрішнім переселенцям повідомляти через «Дію» про зміну місця проживання; повернення додому; виїзд за кордон на постійне місце проживання або про відмову від довідки ВПО.

Фото зі сторінки «Дії» в соцмережах

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