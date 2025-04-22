Поміняти техпаспорт можна у два кліки: «Дія» запускає новий сервіс для автомобілістів
Онлайн-сервіс із складання іспитів на водійські права у застосунку «Дія» лише планується, а ось послуга із заміни техпаспорта транспортного засобу за кілька кліків вже проходить бета-тестування.
В команді «Дії» закликають автовласників долучитися до тестування, зареєструвавшися на порталі.
Взяти участь в тестуванні можуть громадяни віком від 18 років, які мають верифіковану картку платника податків (РНОКПП) та біометричний документ в «Дії», а також які є власниками автівки та мають свідоцтво про реєстрацію траспорного засобу в «Дії».
Таким чином можна буде замінити втрачений чи пошкоджений техпаспорт без поїздок у сервісні центри.
Нагадаємо, що раніше Кабмін дозволив внутрішнім переселенцям повідомляти через «Дію» про зміну місця проживання; повернення додому; виїзд за кордон на постійне місце проживання або про відмову від довідки ВПО.
Фото зі сторінки «Дії» в соцмережах
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