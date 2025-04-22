Як збільшити розмір пенсії на 50%: що для цього потрібно зробити

Щоб отримувати підвищену пенсію, не обов'язково заробляти більше за середню заробітну плату по країні. Можна збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії на 0,5%-0,75% щомісяця, продовжуючи працювати вже маючи право на відпочинок.

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Про це повідомляють «Новини Live», з посиланням на вітчизняне законодавство. Зокрема, стаття 29 закону України «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування» дозволяє збільшувати свою пенсію щомісяця.

Так, відповідно до закону пенсійні виплати громадян можуть бути збільшені, якщо за власним бажанням вони відмовляться від виходу на заслужений відпочинок, а натомість вирішать працювати далі. Для таких випадків прописані умови, які необхідно виконати щодо власного страхового стажу. Якщо людина відмовиться від пенсії у 60 років, а оформить у 65 років, то держава гарантує чимале підвищення.

Так, пізніший вихід на пенсію дасть змогу мати такий додатковий відсоток до суми пенсії:

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відстрочка виходу на заслужений відпочинок до п'яти років — доплатять по 0,5% за кожен місяць;

відстрочка виходу на пенсію понад п'ять років — нарахують по 0,75% за кожен місяць.

У підсумку сумлінні громадяни за власною ініціативою можуть збільшити пенсії на 50%, якщо вийдуть на заслужений відпочинок на п'ять років і сім місяців пізніше. Так, якщо при виході на пенсію в 60 років пенсіонер міг претендувати на виплати в 4000 гривень, то при виході в 65 років і 7 місяців це буде вже 6000 гривень.

Як писали раніше «ФАКТИ», незважаючи на заяви влади про березневу індексацію пенсій на 11,5%, в реальності вони зросли в середньому на 9,6%.

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