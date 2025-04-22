Діти дуже щасливі: відомий актор вперше за часів великої війни зустрівся зі своєю родиною

Популярний актор, зірка фільму «Довбуш» Дмитро Вівчарюк, який зізнався у змінах під час великої війни, вперше за часів повномасштабного вторгнення побачив наживо свою родину. Відомо, що дружина Дмитра Ольга разом з дітьми на початку великої війни виїхала до Німеччини. Разом з двома синами вона повернулася до Києва на Великдень, під час дитячих канікул.

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«У нас з Дімою у квітні виповнюється двадцять років, як ми розписалися, — розказала Ольга проєкту ЖВЛ (1+1). — Добре, що співпали дві дати — Великдень і наше свято. Зараз у Німеччині канікули у школі, і вийшло так, що є можливість не бути там присутніми. Діти дуже щасливі бути вдома, відмовлялися лягати спати, поки тато не повернеться з вистави».

Родина Дмитра провела у Києві лише тиждень і повернулася знову до Німеччини.

«Поки є можливість продовжити їм дитинство, ми маємо нею скористатися, — сказала зі сльозами на очах Ольга. — Але тим не менш діти дуже хочуть бути тут, в Україні, поруч з сімʼєю».

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю ФАКТАМ співачка Тоня Матвієнко розповіла про виклики під час великої війни.

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