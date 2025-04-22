Кабмін хоче позбавити відстрочки від мобілізації студентів віком від 25 років

В Україні, де триває загальна мобілізація, Кабмін подав до парламенту законопроєкт № 13193, що передбачає оновлення статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Метою цієї ініціативи є унеможливлення використання освіти як легальної підстави для уникнення мобілізації.

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Як зазначено у пояснювальній записці, цей законопроєкт блокує можливість маніпуляцій з правом на освіту з метою уникнути військового обов’язку, а також визначає право на відстрочку від мобілізації для викладачів із науковими ступенями. Також він містить норми, які сприяють сприяють скороченню бюджетних витрат, пов’язаних із судовими процесами щодо мобілізації здобувачів освіти.

Згідно з текстом законопроєкту студенти, які вступили на навчання після досягнення 25-річного віку, втрачають право на відстрочку.

В уряді звернули увагу на ситуацію, коли багато чоловіків призовного віку з уже здобутою освітою вступали до навчальних закладів у 2022−2024 роках для отримання дипломів того ж або нижчого освітнього рівня. Через це стрімко зросла кількість студентів серед осіб віком понад 25 років, що чинить додатковий тиск на освітню інфраструктуру та ускладнює реалізацію мобілізаційних планів.

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Як писали «ФАКТИ», в Україні набули поширення ухилянтські схеми, до яких причетні народні депутати.

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