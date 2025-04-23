Хто стане новим Папою Римським: ЗМІ назвали фаворита серед кандидатів

Вже напередодні смерті Папи Франциска висловлювалися припущення щодо його наступника. Теоретично зараз понтифіком можуть стати 137 кардиналів, яким на момент його смерті менше 80 років. Понад 100 кардиналів виключено через те, що вони перевищили вікове обмеження. Проте тих, хто обговорюється як реальний кандидат, значно менше: загалом близько двох десятків, пише n-tv.

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Багато хто вважає фаворитом італійця П'єтро Пароліна. 70-річний італієць з околиць Венеції був номером два у Ватикані більше десяти років. Невдовзі після обрання Франциск підняв дипломата та доктора канонічного права на посаду кардинала-держсекретаря. Відтоді Паролін керував бізнесом разом із Папою. Він також представляв його, коли Франциск був у лікарні.

Серед кандидатів на Престол:

60-річний П’єрбаттіста Піццабалла, який є італійським архієпископом і патріархом Єрусалиму, а отже, найвищим представником Католицької Церкви у Святій Землі.

69-річний Маттео Марія Зуппі є президентом Єпископської конференції Італії та однією з центральних фігур у Ватикані.

Жан-Марк Авелін є архієпископом Марселя і народився на Різдво 1958 року в Алжирі, який на той час ще був частиною Франції.

66-річний Жан-Клод Голлеріх є архієпископом Люксембургу та одним із найвпливовіших людей у Ватикані.

76-річний кардинал-священик із США Реймонд Лео Берк є одним із найзапекліших противників покійного Папи.

72-річний Петер Ердьо є примасом Угорщини, архієпископом Естерго-Будапештським і консервативним церковником.

67-річний священик Луїс Антоніо Тагле походить із зразкової католицької громади в Азії, у Філіппінах, і був призначений кардиналом-префектом Конгрегації євангелізації народів Франциском у 2019 році.

Деякий час існували припущення, що незабаром може постати Папа з Африки. Сьогодні найчастіше можна почути ім’я архієпископа Кіншаси, столиці Демократичної Республіки Конго: Фрідоліна Амбонго Бесунгу. 65-річний чоловік досить консервативний і є одним із найважливіших представників церкви в Африці.

Раніше «ФАКТИ» писали, що, незважаючи на свої неоднозначні висловлювання щодо України, Папа Римський на особисті гроші допоміг купити дрон для ЗСУ.

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