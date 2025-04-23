Не просто інтрига: як сприйняла б принцеса Діана свою невістку Меган Маркл

Близький друг покійної принцеси Діани розповів, що, на його думку, вона подумала б про Меган Маркл. Річард Кей, головний редактор Daily Mail, провів багато часу з «народною принцесою» у 1990-х роках і був останньою людиною, якій вона дзвонила перед своєю передчасною смертю у 1997 році.

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Виступаючи в подкасті Royal Confidential, Кей пригадав, як пара ходила на обіди та їздила в далекі подорожі, як їхня дружба розквітала в останні роки життя Діани. На запитання слухача, що б покійна принцеса подумала про свою невістку, Кей не погодився з тим, що вона «відіслала б її речі подалі». Він сказав: «Ніхто з нас насправді не знає, але я думаю, що в Меган є щось таке, що Діана знайшла б не просто інтригуючим, але й трохи розкутим», пише express.co.uk.

«Я думаю, їй би сподобалася незалежність Меган і той факт, що вона змогла запропонувати Гаррі шлях втечі, якщо хочете, від королівського обов’язку».

Однак королівський експерт вважає, що принцесу розчарував би напружений характер відносин між двома її синами.

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Останні звіти свідчать про те, що дзвінки герцога Сассекського до його брата та короля ігнорувалися. Річард Кей додав: «Я думаю, вона б захопилася рішенням Гаррі оселитися в Америці. Однак вона б не захоплювалася розривом з Вільямом. Гадаю, вона була б дуже розчарована тим, як все склалося, але спочатку вона була б дуже привітна до Меган. Це мій погляд».

Невідомим для багатьох було бажання Діани одного дня переїхати до Америки, щоб отримати свободу, якої їй так часто відмовляли в Британії. Він згадав, як принцеса часто говорила про переїзд до Америки, але не змогла цього зробити через те, що її сини навчалися в школі, та через її бажання підтримувати з ними тісні стосунки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, в чому причина напруження в родині герцога і герцогині Сассекських.

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Фото Getty Images

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