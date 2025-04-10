У Гаррі та Меган конфлікт: в чому причина напруження в родині герцога і герцогині Сассекських

Меган Маркл запустила свій бренд саме тоді, коли її чоловік, принц Гаррі, зіткнувся з невдачею в заснованому ним фонді Sentebale. Через внутрішню суперечку в організації Меган скористалася можливістю зосередитися на власному проєкті.

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26 березня принц Гаррі та принц Лесото Сейсо оголосили про вихід із фонду Sentebale через постійні внутрішні суперечки всередині організації. Президент Софі Чандаука звинуватила Гаррі у «масштабному переслідуванні та залякуванні» та перешкоджанні її зусиллям модернізувати фонд. Ситуація погіршилася, коли доктор Чандаука розповіла про те, як «бренд Сассекс» впливає на внутрішню динаміку організації.

Конфлікт загострився після незручної сварки під час благодійного поло в 2024 році. У вірусному відео Меган Маркл втрутилася, щоб змінити місце знаходження доктора Чандауки на сцені. Це викликало ще більше напруження, і президент Sentebale стверджувала, що після цього інциденту Гаррі почав надсилати їй «неприємні» повідомлення, пише e-noticies.

Незважаючи на проблеми у фонді Гаррі, Меган запустила свій бренд As Ever. У своєму особистому листі герцогиня Сассекська пояснила, що її мета — зробити кожен день особливим. Її перша колекція, яка вийшла цієї весни, включає такі продукти, як варення, чаї, печиво та суміші для млинців, натхненні простими моментами її життя.

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«Кожен із предметів натхненний тим, як я виявляю свою любов до людей, які є частиною мого інтимного життя», — пояснила Меган.

За допомогою свого нового бренду Маркл також хоче донести до своїх підписників повідомлення про розширення можливостей.

«Хтось одного разу сказав мені, що найбільший ризик, на який ви можете піти в цьому житті — це відмовитися від нього», —сказала Меган.

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Раніше повідомлялося, що Меган Маркл запросила до себе додому журналістів і знову зазнала критики.

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