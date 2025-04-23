Томати обожнюють це добриво: фахівець дав корисну пораду, як допомогти розсаді стати міцною і отримати великий врожай

Фахівець з Харкова, який нещодавно розповідав про тонкощі посіву буряка, наразі зайнятий висівом томатів.

«У цьому відео я розповім вам про найкраще добриво для томатів, яке допоможе рослині швидше вступити в період плодоношення і стимулює розвиток кореневої системи, а також завдяки якому покращується смак і якість плодів», — звернувся фахівець до читачів свого Youtube-каналу.

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За словами аграрія, завдяки добриву розсада буде рости міцною і товстою, і дасть великий врожай.

Втім, перед тим, як вносити добриво, потрібно підготувати як грядки, так і саму лунку, в яку воно буде вноситись.

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Головна вимога: лунку потрібно робити таким діаметром щоб туди з легкістю проліз стаканчик в якому знаходиться коренева система томатів. А глибиною вона повинна бути такою, щоб при зануренні в неї розсади томатів рівень землі знаходився по нижнє листя на рослинці.

У якості добрива аграрій застосовує суперфосфат — це не миттєве добриво, а пролонгованої дії, в складається з 12% азоту і має 24% фосфору азоту, і саме в такій кількості допоможе томатам набратися сил після висаджування, і наростити велике листя.

Крім того, добриво не допустить при цьому жирування та витягування рослини, а фосфор у ньому буде повільно перероблюватися мікроорганізмами з ґрунту, і також поступово буде поглинатися коренями томатів, що призведе до нарощення великої кореневої системи.

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Продовження розповіді аграрія — у коротенькому відео.

Раніше ж харків’янин розповів, як отримати ранній врожай кабачків, огірків, кавунів та гарбузів.

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