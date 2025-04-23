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Удар терористів по автобусу в Марганці: кількість постраждалих знову зросла

12:58 23 квітня 2025
Автобус після атаки БПЛА. Фото Дніпропетровської ОВА

У місті Марганець Дніпропетровської області продовжує зростати кількість постраждалих через атаку дрона російських терористів по автобусу. Наразі вже відомо про 42 поранених.

Про це пише глава Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

«42 людини постраждали через ворожий удар по автобусу у Марганці. Такі дані на цю хвилину», — розповів він.

Стеля автобуса після удару. Фото ОВА

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За даними глави ОВА, майже всі госпіталізовані.

«Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно. 7 жінок та 2 чоловіків — загинули», — Лисак.

Нагадаємо, що окупанти вдарили дроном по Марганцю 23 квітня. Пізніше стало відомо про те, що безпілотник влучив в автобус зі співробітниками місцевого підприємства.

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Спочатку повідомлялось про сімох загиблих та 6 поранених. Потім кількість жертв зросла до 9, а постраждалих — до 32.

Також нагадаємо про удар російського FPV-дрона по рейсовому автобусу в Херсоні на початку березня — тоді загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

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