Удар терористів по автобусу в Марганці: кількість постраждалих знову зросла

У місті Марганець Дніпропетровської області продовжує зростати кількість постраждалих через атаку дрона російських терористів по автобусу. Наразі вже відомо про 42 поранених.

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Про це пише глава Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

«42 людини постраждали через ворожий удар по автобусу у Марганці. Такі дані на цю хвилину», — розповів він.

Стеля автобуса після удару. Фото ОВА

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За даними глави ОВА, майже всі госпіталізовані.

«Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно. 7 жінок та 2 чоловіків — загинули», — Лисак.

Нагадаємо, що окупанти вдарили дроном по Марганцю 23 квітня. Пізніше стало відомо про те, що безпілотник влучив в автобус зі співробітниками місцевого підприємства.

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Спочатку повідомлялось про сімох загиблих та 6 поранених. Потім кількість жертв зросла до 9, а постраждалих — до 32.

Також нагадаємо про удар російського FPV-дрона по рейсовому автобусу в Херсоні на початку березня — тоді загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

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