Дональд Трамп любить говорити про себе в найвищому ступені. Жоден президент США в сучасній історії не виступав з такою кількістю амбітних зовнішньополітичних ініціатив за такий короткий час. Серед них — його спроби трансформувати умови світової торгівлі, намагання покласти край розв'язним війнам в Україні та Секторі Газа, пише Вloomberg. Якщо він досягне успіху в усіх цих починаннях, навіть найзапекліші недоброзичливці будуть змушені визнати його здатність приносити зміни і завершення там, де інші зазнали невдачі. Так само прихильники Трампа повинні визнати, що його підхід може зазнати невдачі, яка призведе до того, що світ опиниться в незмірно гіршому стані. І це зробить його «найгіршим і найнекомпетентнішим президентом».

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Обійнявши посаду лише кілька довгих місяців тому, Трамп чітко вірив, що Київ є головною перешкодою на шляху до завершення війни. Його стратегія, схоже, полягала в тому, щоб натиснути на президента Володимира Зеленського і змусити його прийняти переважну більшість російських вимог, а також укласти угоду, яка б поставила економічне майбутнє України в залежність від США.

Але Зеленський ніколи не був головною перешкодою на шляху до миру. Ця сумнівна честь належить путіну, людині, якою Трамп явно захоплюється і яку хоче залучити в союзники як проти ліберальної Європи, так і проти Китаю, йдеться у статті.

Якщо США вийдуть не лише з мирних переговорів, але й з оборони України, це означатиме величезну перемогу москви. Але такий крок не принесе миру. Натомість він гарантуватиме більше загиблих українців і більшу нестабільність у Європі, ніж до втручання Трампа, оскільки Київ не матиме іншого вибору, окрім як продовжувати боротьбу з російською агресією.

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Що Трамп і його помічники повинні зробити, так це продовжити поставки зброї в Україну і посилити санкції проти москви, щоб дати зрозуміти, що її максималістські військові цілі недосяжні. Єдиний спосіб для путіна уникнути ескалації шкоди для власної економіки та населення — це почати серйозні переговори про довгострокове припинення конфлікту. На жаль, оскільки Трамп все ще приберігає свою найбільшу лють для Зеленського, є мало ознак того, що це станеться, йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що США без гарантій безпеки Києву пропонують зняти санкції з рф і визнати анексію Криму.

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