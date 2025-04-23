Переговори щодо миру в Україні зірвались: що стало причиною

Переговори щодо припинення війни в Україні, які мали відбутись сьогодні у Лондоні на рівні глав МЗС, несподівано відклали.

Мирні переговори щодо України на високому рівні в Лондоні зірвалися після виходу США, пише в The Washington Post.

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Європейські політики скасували переговори про припинення війни в Україні, заплановані на 23 квітня. Це сталося після того, як високопоставлені американські дипломати незабаром відмовилися від участі в них. Зокрема, йдеться про держсекретаря Марко Рубіо.

Видання з посиланням на чиновника, який говорив на умовах анонімності із-за «напруженої політичної ситуації», пише, що в США незадоволені небажанням Києва прийняти пропозиції щодо передачі територій росії. Крім того, Україна наполягає спочатку обговорити повне припинення вогню, а потім питання територій.

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Перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко зазначила, що «Україна готова вести переговори, але не здаватися. Не буде жодної угоди, яка дасть росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством».

Сьогоднішня зустріч у Лондоні мала б стати другою після перемовин Парижі, за участі Великої Британії, Франції, Німеччини, України та США на рівні глав МЗС. На ній, як очікувалося, мали б продовжити обговорення американського плану припинення російсько-української війни і шлях до припинення вогню.

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За інформацією видання, держсекретар США Марко Рубіо мав вилетіти до Лондона у вівторок увечері, але скасував ці плани опівдні. Стів Віткофф, спеціальний посланник і близький соратник президента Дональда Трампа, який займав центральне місце у зусиллях Білого дому щодо припинення війни, також вибув. За словами росіян, цього тижня він відправиться до Москви.

При цьому президент Володимир Зеленський зазначав, що першочергово переговори мають бути спрямовані на досягнення безумовного припинення вогню в Україні.

Західні ЗМІ також писали, що Київ зосереджений на тому, аби обговорити 30-денне припинення вогню, а не рамки мирного плану Трампа.

Видання The Wall Street Journal писало, що американці висунули свої «мирні» пропозиції в конфіденційному документі, який представили українській делегації і на зустрічі в Лондоні б хотіли почути відповідь від Києва на їхні ініціативи.

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В разі позитивного відгуку, ці ідеї направили б до москви. Але все пішло «не за планом». Переговори, які сьогодні мали пройти в Лондоні на рівні глав МЗС, несподівано відклали. Все через «мирний план» США.

За інформацією The Telegraph, США запропонували:

- Відмову від Криму.

- Припинення бойових дій по поточній лінії фронту.

- Зняття США всіх санкцій проти рф.

- Передача Запорізької АЕС під контроль США. Енергетичне співробітництво США з рф.

- Прямі переговори України та рф.

- Відмова України від вступу до НАТО, але можливість вступу до ЄС.

- Підписання угоди щодо корисних копалин.

Ключовий пункт пропозиції — офіційне визнання окупованого Криму російським, а також фактичне визнання окупації інших територій. Це означатиме «заморожування» нинішньої лінії фронту, залишаючи російському диктатору володимиру путіну контроль над більшістю окупованих земель.

При цьому у плані є деякі зміни на користь України. А саме відмова рф від двох невеликих територій, які зараз окуповані її військами. Так, частковим поступом Україні, як пише The Telegraph, стане повернення доступу до гирла Дніпра та відведення російських військ з ще одного району Херсонщини.

За версією Axios, пропозиції США російській стороні наступні:

- «Де-юре» визнання США російського контролю над Кримом.

- «Де-факто» визнання окупації росією майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

- Обіцянка, що Україна не стане членом НАТО. У тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу.

- Скасування санкцій, введених з 2014 року.

- Розширення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах.

При цьому Україні пропонують:

- «Надійну гарантію безпеки» за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців (документ розпливчасто говорить про те, як буде функціонувати ця миротворча операція, і не згадує про участь США).

- Повернення невеликої частини Харківської області, окупованої росією.

- Безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України.

- Компенсація та допомога на відбудову, хоча в документі не вказано, звідки саме братиметься фінансування.

Згідно з пропозиціями США, ніщо не завадить Україні нарощувати свої Збройні сили, а європейським країнам продовжувати постачати зброю. Як пише Reuters, американці не підтримують вимогу рф про «демілітаризацію» України та не заперечують проти участі європейських сил у майбутніх гарантіях безпеки для України.

Зазначимо, що офіційно пропозиції США щодо мирної угоди не озвучувалися. Втім, сьогодні Вашингтон вкотре заявив, що припинить свою посередницьку роль між рф та Україною.

Відповідну заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він попередив, що Штати відмовляться від посередництва, «якщо не отримають позитивної відповіді».

Венс неодноразово попереджав, що США відмовляться від своїх зусиль щодо мирної угоди, якщо москва та Київ найближчим часом не досягнуть згоди.

Він зазначив, що США запропонували Україні та рф заморозити бойові дії на нинішній лінії фронту. За його словами, обидві сторони повинні «скласти зброю, заморозити цю справу і зайнятися реальною розбудовою кращої росії і кращої України».

«Ми зробили чітку і справедливу пропозицію і росіянам, і українцям», — додав Венс.

Зазначимо, що під час спілкування з журналістами 22 квітня президент України розмови про контроль над Кримом та ЗАЕС і невступ України в НАТО назвав спекуляцією.

«Україна не визнає юридично окупацію Криму. Тут немає, про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія», — заявив Зеленський.

За словами очільника держави, Україна хоче швидкого справедливого миру для себе, але й безумовного припинення вогню як першого кроку до цього.

Українські чиновники сказали The Telegraph, що скептично ставляться до прогресу в мирній угоді.

ЄС своєю чергою, за словами неназваних європейських посадовців, рішуче проти ідеї США щодо скасування санкцій проти рф до завершення переговорів,

Раніше про вихід США з переговорів заявлял держсекретар Марко Рубіо. Він наголошував на тому, що якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру в Україні, то США відійдуть від своїх посередницьких зусиль зі встановлення миру й займуться іншими проблемами світу.

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