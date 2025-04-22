Свідчить про великі втрати артсистем: експерт про проблеми у російської армії

рф вимушена звертатися по допомогу до КНДР через втрати в артилерії, зокрема РСЗВ, а також через брак власних боєприпасів. Про це заявив Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.



«Отримання окупантами реактивних систем залпового вогню від КНДР — свідчення того, що рф тривалий час не може обходитися без постачання зброї ззовні. Така військова допомога здійснюється через Північну Корею, однак можна передбачати, що не лише зброї із КНДР», — зазначив експерт.

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За словами експерта, РСЗВ M1991 великого калібру 240 мм має 22 напрямних. Це аналог РСЗВ радянського походження «Ураган».

«Поява цієї зброї у рф може свідчити про великі втрати в артилерії противника. Також це ще говорить про те, що на ті артсистеми та РСЗВ, котрі є у ворога, він не встигає виготовляти боєприпаси 220-міліметрового калібру», — резюмував Валерій Рябих.

Раніше «ФАКТИ» публікували заяву Володимира Зеленського про те, що Китай постачає рф артилерію.

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