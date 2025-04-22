40.96 / 41.61 47.11 / 47.98
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Свідчить про великі втрати артсистем: експерт про проблеми у російської армії

19:39 22 квітня 2025
РСЗВ із КНДР

рф вимушена звертатися по допомогу до КНДР через втрати в артилерії, зокрема РСЗВ, а також через брак власних боєприпасів. Про це заявив Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

«Отримання окупантами реактивних систем залпового вогню від КНДР — свідчення того, що рф тривалий час не може обходитися без постачання зброї ззовні. Така військова допомога здійснюється через Північну Корею, однак можна передбачати, що не лише зброї із КНДР», — зазначив експерт.

За словами експерта, РСЗВ M1991 великого калібру 240 мм має 22 напрямних. Це аналог РСЗВ радянського походження «Ураган».

«Поява цієї зброї у рф може свідчити про великі втрати в артилерії противника. Також це ще говорить про те, що на ті артсистеми та РСЗВ, котрі є у ворога, він не встигає виготовляти боєприпаси 220-міліметрового калібру», — резюмував Валерій Рябих.

Раніше «ФАКТИ» публікували заяву Володимира Зеленського про те, що Китай постачає рф артилерію.

РЕКЛАМА

72

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп 23-24 квітня. Фото Pixabay

Для п'яти знаків зодіаку середина тижня стане «золотою»: на кого чекає Удача 23 та 24 квітня

підживлення полуниці

Урожай точно здивує: готуємо натуральне добриво для полуниці

Підготовка до обробки рослин. Фото скрін відео

Після холодів почав жовтіти часник: аграрій з Київщини дав пораду, як зробити його знову зеленим

Грядка з молодою морквою. Фото Pixabay

Зробіть так, і морква зійде швидко і дружно: фахівець поділився корисними порадами

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту