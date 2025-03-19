«Неймовірна!»: відомі музиканти вразили ліричною премʼєрою

Популярні музиканти — співачка Крістіна Присяжнюк та піаніст-віртуоз Євген Хмара, який нещодавно вразив заявою, випустили спільну композицію «Так мовчиш». В основу пісні покладено вірш легендарної поетеси Ліни Костенко «Так мовчиш, що заслухатись можна», яка відзначає своє 95-річчя.

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- Я мріяла доторкнутися до легенди, — зізналася, презентуючи роботу, Крістіна. — Надважливим для мене було зробити так, щоб зазвучала справжня музика: краса мелодії, гармонії, живі інструменти. Перлиною композиції стала партія рояля, яку виконав піаніст-віртуоз Євген Хмара. Його гра зачаровує з перших нот.

У записі взяв участь струнний секстет Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, а зйомки кліпу проходили на сцені та в залі театру. Режисером відео став популярний кліпмейкер Антон Пожидаєв, відомий своєю роботою над піснею «Доброго вечора, ми з України».

«Вітаю з прем'єрою, — поділилися враженнями у мережі слухачі. — Пісня неймовірна».

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«ГАРНО! - подякували музикантам. — Вітаю!»

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Євген Хмара виконав фортепіанну партію у кліпі популярних музикантів.

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