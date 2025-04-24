Знімати чи не знімати взуття в гостях: є варіант, який сподобається багатьом

Знімати чи не знімати взуття в гостях — питання для багатьох дискусійне. З одного боку, гість не хоче знімати туфлі або кросівки, щоб зберегти цілісність сприйняття вбрання, в якому взуття відіграє не останню роль. З іншого боку, господарі турбуються про чистоту свого житла.

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Полеміка на цю тему може бути гострою, якщо кожен прагне власного комфорту. Але все ж таки потрібно шукати компроміс. Насамперед, добре б знати, що в багатьох країнах зняття біля порога взуття є обов'язковим — це знак поваги до господарів оселі. По-друге, той, хто цінує охайність, розуміє, що вуличне взуття може стати джерелом інфекцій, якщо в ньому ходять у будинку. По-третє, візит гостей, які не знімають взуття — це необхідність робити після їхнього відходу ретельне прибирання.

Одягати капці в гостях, запропоновані господарями, негігієнічно, адже ви не знаєте, хто їх одягав до вас. А, приміром, грибок передається дуже легко, але виліковується неймовірно важко.

Однак є варіант, який сподобається багатьом. Вирушаючи в гості, візьміть із собою змінне взуття, в якому почуватиметеся комфортно. Це не обов'язково мають бути домашні капці. Можуть бути туфлі, які ідеально поєднуються з вашим вбранням. Обов'язкова умова — чиста підошва.

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Якщо гості в цьому відношенні недогадливі, господарі сміливо можуть запропонувати такий варіант, запрошуючи їх до себе в дім.

На випадок, якщо вас запросили несподівано, завжди майте в сумці нові шкарпетки, в яких зможете ходити в приміщенні.

Раніше ми писали про шість способів розтягнути тісне взуття в домашніх умовах підручними засобами.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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