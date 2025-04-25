Україна висунула жорстку умову для обговорення питання територій: про що йдеться

Українські та європейські чиновники провели «предметні» зустрічі в Лондоні, щоб спробувати відновити мирні переговори після того, як державний секретар США Марко Рубіо скасував свою поїздку. Неявка Рубіо призвела до скасування ширшої зустрічі за участю міністрів закордонних справ України, Великої Британії, Франції та Німеччини, що підкреслює розбіжності в позиціях між Вашингтоном, Києвом і його європейськими союзниками щодо того, як покласти край російській війні, пише Reuters.

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Зниження рівня переговорів відбулося в критичний момент, через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп попередив, що Вашингтон може вийти з переговорів, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу в укладенні угоди.

У центрі переговорів у середу була спроба з'ясувати, на що може погодитися Київ після того, як спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф представив пропозиції на аналогічній сесії в Парижі минулого тижня. За словами трьох дипломатів, ці пропозиції, як видається, вимагають більше поступок від України, ніж від росії.

Речник британського прем'єр-міністра Кіра Стармера заявив, що переговори включали «суттєві технічні зустрічі з європейськими, американськими та українськими офіційними особами щодо того, як зупинити бойові дії».

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Але пропозиції Віткоффа, які, за словами кількох джерел, включали визнання анексії Криму росією у 2014 році, початок зняття Вашингтоном санкцій з рф та виключення членства України в НАТО, були неприйнятними як для Києва, так і для інших європейських країн.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Індії заявив, що він оптимістично налаштований щодо того, що «європейці, росіяни та українці врешті-решт зможуть вивести цю справу на фінішну пряму».

«Ми зробили дуже чітку пропозицію і росіянам, і українцям, і настав час їм або сказати „так“, або Сполученим Штатам вийти з цього процесу. Це означає, що і українцям, і росіянам доведеться відмовитися від частини території, якою вони зараз володіють. Має відбутися певний обмін територіями», — сказав Венс.

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Скасування поїздки Рубіо підкреслило складність подолання розбіжностей між різними сторонами. Джерело, близьке до переговорів, повідомило, що зниження їхнього рівня відбулося після того, як у вівторок Україна підготувала документ для європейців, в якому заявила, що не буде жодних дискусій з територіальних питань до «повного і безумовного припинення вогню».

Джерело зазначило, що очевидне хвилювання США може свідчити про те, що українська позиція не збігається з тим, про що представники Вашингтона до цього часу домовлялися з росіянами.

Британські урядовці вказали на технічні переговори, щоб продемонструвати, що зусилля для досягнення певної угоди тривають.

Окрім питання Криму, залишаються й інші серйозні розбіжності. Джерела повідомляють, що пропозиції США включають визнання Україною та європейцями реальності контролю росії над рештою 20% території України. рф наполягає на скасуванні санкцій ЄС проти неї до завершення переговорів, проти чого рішуче виступає Європа, кажуть дипломати.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Україна перебуває під тиском: США без гарантій безпеки Києву пропонують зняти санкції з рф і визнати анексію Криму.

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