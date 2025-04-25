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Українцям знижують пенсії: кого і чому це торкнеться

15:21 25 квітня 2025
Пенсії

У той час як деякі українські пенсіонери можуть позбутися вікових надбавок, інші вже відчули на собі зниження пенсійних виплат. Йдеться про одержувачів пенсій, чий розмір перевищує 23 610 гривень.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. За її словами, з початку 2025 року до пенсій на суму понад 23 160 гривень стали застосовувати спеціальні коефіцієнти зниження.

Як підкреслила міністр, це рішення стосується тільки дуже великих пенсій і не зачіпає страхову частину, яку людина заробила своїми внесками. Також ці обмеження не стосуються військових, які брали участь у бойових діях, і пенсій сімей загиблих захисників.

Мета таких обмежень — зробити систему більш справедливою і зменшити розрив між пенсіями, що призначаються за спеціальними законами, і нарахованими за загальними правилами. І вже в січні це дало змогу зменшити навантаження на Пенсійний фонд майже на 120 мільйонів гривень, а за рік у ПФУ хочуть заощадити понад мільярд гривень, які підуть на виконання зобов'язань перед усіма пенсіонерами.

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Загалом, за словами Оксани Жолнович, сьогодні найбільша пенсія в Україні становить 51 042 грн. Здебільшого це спеціальні пенсії, які нараховуються по-новому, наприклад, для військових. При цьому, як писали «ФАКТИ», березнева індексація виплат військовим пенсіонерам обмежилася 1500 гривнями.

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