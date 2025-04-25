Українцям знижують пенсії: кого і чому це торкнеться

У той час як деякі українські пенсіонери можуть позбутися вікових надбавок, інші вже відчули на собі зниження пенсійних виплат. Йдеться про одержувачів пенсій, чий розмір перевищує 23 610 гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. За її словами, з початку 2025 року до пенсій на суму понад 23 160 гривень стали застосовувати спеціальні коефіцієнти зниження.

Як підкреслила міністр, це рішення стосується тільки дуже великих пенсій і не зачіпає страхову частину, яку людина заробила своїми внесками. Також ці обмеження не стосуються військових, які брали участь у бойових діях, і пенсій сімей загиблих захисників.

Мета таких обмежень — зробити систему більш справедливою і зменшити розрив між пенсіями, що призначаються за спеціальними законами, і нарахованими за загальними правилами. І вже в січні це дало змогу зменшити навантаження на Пенсійний фонд майже на 120 мільйонів гривень, а за рік у ПФУ хочуть заощадити понад мільярд гривень, які підуть на виконання зобов'язань перед усіма пенсіонерами.

РЕКЛАМА

Загалом, за словами Оксани Жолнович, сьогодні найбільша пенсія в Україні становить 51 042 грн. Здебільшого це спеціальні пенсії, які нараховуються по-новому, наприклад, для військових. При цьому, як писали «ФАКТИ», березнева індексація виплат військовим пенсіонерам обмежилася 1500 гривнями.

РЕКЛАМА

287

Читайте нас у Facebook