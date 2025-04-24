У російському Ростові-на-Дону «невідомі» спалили винищувач за 50 мільйонів доларів: розвідники показали відео

Російські окупанти продовжують втрачати військові літаки. Нещодавно українські військові знищили дроном російський бомбардувальник Ту-22М3, а щойно стало відомо про знищення ворожого літака Су-30СМ. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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«На росії знищено ворожий літак Су-30СМ ― спротив путінізму зростає. Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на росії ― на території аеродрому „ростов-на-дону центральний“ спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером „35“. Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака ― 50 мільйонів доларів !! Масштаб сил, готових чинити опір кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає! ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні!» — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у лютому воїни 28-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ім. Лицарів Зимового Походу знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.

Ілюстративне фото

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