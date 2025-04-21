«Одягаймося смачно, а не за вимогами глянцевих журналів»: легендарна дизайнерка Вікторія Гресь про пошуки стилю та залежність від трендів
Понад тридцять років відома українська дизайнерка Вікторія Гресь створює одяг із змістом, спираючись на інтуїцію та індивідуальні підходи. Вона відверто зізнається, що проти трендів, диктату моди, тиражування та повторення — всього, що заважає формуванню власного стилю. За словами Вікторії, свобода вибору та бажання чути себе у світі трендів — це головне вміння сучасної людини, яка хоче бути дійсно модною, а не чиєюсь копією. На прикладі того, як можна носити цього сезону класичну парку, Вікторія показала, що навіть до тренду варто ставитися фантазійно і вбудовувати його у рамки своєї індивідуальності, а не навпаки.
В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Вікторія Гресь розповіла про пошуки власного стилю, базові речі та підбір аксесуарів.
«Я вже давно закохана»
— Вікторія, навесні складно підібрати правильний гардероб — погода зараз дуже мінлива. Які базові речі рекомендуєте?
- Весна завжди вимагає змін, це так, і ми плануємо інтуїтивно в голові, в яких обновках будемо ходити цієї весни. Насправді всі ми різні, у всіх різний спосіб життя і потреби. Якщо ви пересуваєтеся на машині, то це окрема історія, і можна дозволити собі дещо на той самий випадок — пару взуття на шпильці і плед-трансформер, а може щось складніше і вишуканіше. У громадському транспорті інші правила, але також не варто зовсім відмовлятися від естетства! На мій погляд, цього сезону родзинка програми — класична парка. Носити її можна не лише зі штанами та легінсами, а й із сукнями, навіть із вечірніми, а з виходом на шпильках парки справляються на «ура». Тому нехай цієї весни у вашому гардеробі обов'язково станеться супер-база на ім'я «Парка». А, залежно від погоди, вона чудово дружить з усіма «членами команди»: джемперами та гольфами, брюками та джинсами, із сукнями теж. Самий шик цієї весни — вдягнути мереживне плаття і, здавалося б, зовсім не придатну до нього парку. Ось вам і парочка.
— Тож які основні тренди цієї весни?
- Я неодноразово говорила про те, що гонка за трендами — не моя філософія. У мене свої тренди: я завжди орієнтуюсь на індивідуальність та комфорт. Останні кілька років були складними для нас — спочатку епідемія, а потім війна зробили нас або дуже мобільними людьми, якщо довелося міняти місце проживання, або навпаки, домосідами, оскільки навіть офіси перемістилися в авто, квартири та смартфони. Запит останнього часу — це вільний одяг, який не відволікає нас від основних життєвих завдань, але при цьому прикрашає наше життя і робить його зручним. Тому мої особисті тренди — це легкі стьобані костюми та кімоно, в яких є і комфорт, і гарна архітектурна лінія.
Ще один мій особистий тренд: я вже давно закохана в орнаменти — вони навіть найпростішу річ перетворюють на твір. Цей тренд поза часом як культурний код. І, чим темніші часи, вибачте за пафос, тим світлішими мають бути фактури — це завжди про світло, надію, позитивний настрій.
«Ніколи не прагнула бути частиною натовпу»
— Що краще вибрати цього сезону — сукню чи штани?
— А навіщо відмовлятися від однієї прекрасної концепції на користь іншої? Рекомендую і сукні, і штани — вибирайте те, що вам сьогодні резонує. Я ніколи не любила диктат у моді. Впевнена, що мода має надихати, давати варіанти вибору, сприяти пошуку свого стилю, а не обмежувати. Розумієте, справжня мода — це філософія, згідно з якою кожна людина унікальна, а одяг — спосіб висловити себе, а не одягнути на себе чужу історію та розтиражований образ. Тому одягаємося смачно та різноманітно, як просить душа, а не вимагають глянцеві журнали.
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— Тоді, як розібратися з кольорами?
- Продовжу тему вибору та індивідуальності: колір — це внутрішня потреба, він не може бути трендом. Кожен має свою гамму, яка або підкреслює ваші сильні сторони, або псує настрій. Я ніколи не прагнула бути частиною натовпу, який кидається за черговим «модним» зеленим. І не раджу це своїм клієнтам. Колір — це частина харизми людини, і якщо білий, наприклад, його колір, то як можна відмовитися від нього на користь якогось модного лілового відтінку, який людині просто не приносить радість та не пасує? Справжній стиль — це коли ти слухаєш і чуєш себе, а не повторюєш інших та відповідаєш трендам.
— Є речі, від яких варто відмовитись?
— Сміливо відмовляйтеся від речей та забувайте про них, якщо вони вам категорично не йдуть! Нехай вони навіть на обкладинках журналів світу. Тренди приходять і стають минулим, а стиль, якщо ви його знайдете та створите, з вами назавжди. Стиль — це точка опори, це ваша сила. І він завжди ґрунтується на повазі до себе та на виборі себе. Адже важливо врахувати все: ваш спосіб життя, фігуру, вік, інтереси, настрій моменту.
— А якщо хочеться доповнити образ аксесуарами, на які звернути увагу?
- Аксесуари, в принципі, є актуальними. У будь-який сезон. Аксесуари — це важливі деталі, які роблять ваш образ цілісним та особливим. І, якщо я не женуся за трендами, але припускаю те, що є якісь популярні кольори та моделі, щодо аксесуарів, то тут — повний простір. Модні — і це завжди — ті аксесуари, які ви дійсно любите та носите із задоволенням. Класична або модернова сумка, годинник із кольоровим ремінцем, шарф із орнаментом, вінтажні сережки чи браслет, класичні чи новаторські окуляри — головне, щоб це було «ваше». Все, що купується лише заради галочки «в тренді» — марнування грошей і місця у ваших шафах і шафках. Аксесуари — це частина характеру, пам'ятайте це.
Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з відомою театральною художницею Марією Левітською: «Чим жорсткіше ставишся до себе, тим спокійніше жити».50
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