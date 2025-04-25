В Україні запроваджено подвійне оподаткування при продажу автомобіля: що варто знати

Деякі українці намагаються продати авто, навіть якщо власник залишився за кордоном. Фахівці Державної податкової служби нагадують, що продаж автомобіля тепер може обкладатися одразу двома видами податків — залежно від кількості операцій та типу транспорту, пише спеціалізоване автовидання.

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Зокрема, податки при продажу легкового авто, мотоцикла або мопеда:

- Перша угода на рік — без податку.

- Друга угода — 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

- Третя і кожна наступна — 18% ПДФО.

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При цьому сума, з якої обчислюється податок, визначається за ціною договору, але не нижче ринкової вартості або середньоринкової вартості — на вибір платника.

При продажу іншої техніки (вантажівки, автобуси, спецтехніка, причепи) ставки податків такі:

- Перша і друга операції — ставка ПДФО становить 5%.

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- Третя і більше — податок зростає до 18%.

- Військовий збір — окремо.

З 1 грудня 2024 року також почала діяти ставка військового збору 5%, яка накладається на будь-який дохід від продажу транспортного засобу — незалежно від черговості операції.

Продавець, якщо податки не були сплачені безпосередньо під час укладення угоди, зобов’язаний:

- до 1 травня наступного року подати податкову декларацію;

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- до 1 серпня — сплатити всі податки.

Це означає, що кожен, хто планує продавати кілька авто протягом року, має ретельно прорахувати потенційні витрати, щоб уникнути податкових несподіванок.



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