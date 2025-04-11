Найшвидший спосіб зробити Надю щасливою: Кацурін і Дорофєєва розповіли про свій ідеальний день

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно вразила мережу, випустивши хіт «Додайте світла», написаний разом зі своїм другим чоловіком Мішею Кацуріним, завжди не проти сходити на шопінг.

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Про це пара зізналася в інтерв'ю виданню ELLE.

Кацурін добре це знає, і регулярно користується таким знанням, бо це «найшвидший спосіб зробити Надю щасливою».

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Водночас Дорофєєва жартує, що вона ініціює шопінг, але при цьому вони вдягають Кацуріна.

Також за словами подружжя, оскільки вони багато працюють, то ідеальний день для них разом — це «лінивий день».

«У лінивий день ми не виходимо з дому, перетворюємось на тюленів: валяємось, читаємо, дивимось кіно, готуємо…», — пояснює Надя.

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А Кацурін, своєю чергою, додає, що в такий день вони з'їдають пару пачок солоного соняшникового насіння. А якщо вдома діти, тоді кількість насіння збільшується втричі та додається тонна солодкого.

Також Надя розповіла про сюрприз, який їй зробив коханий в один з «лінивих» днів, який «випадково» збігся з її днем народження.

Надя отримала запрошення, в якому було написано, що вона має бути одягнена елегантно. Співачка одягнула красиву сукню, і вони приїхали в театр, який Міша винайняв для неї та їхніх друзів.

«Усі були в дрескоді, був шикарний театральний стіл з бутербродами, шефом якого виступив неймовірний Вова Ярославський. Для нас показували приватну виставу, а після грала арфістка…», — розповіла у захваті Надя.

Своєю чергою, Надя також робить сюрпризи чоловікові, даруючи йому його портрет, написаний відомою мисткинею і навіть … вінтажне піаніно.

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«Це був акт самопожертви, — сміється Міша. — Тому що Надя знала, що грати на ньому я буду постійно, не даючи життя всім, хто мене оточує».

Нагадаємо, у разі вимкнення світла у Києві, у застосунку «Київ Цифровий» голосове повідомлення буде надходити від Дорофеєвої.

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