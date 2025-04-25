Ліквідували Москалика: в росії підірвали авто топ-генерала Генштабу рф

У росії загинув ще один провідний представник міноборони. У Підмосков’ї підірвали заступника начальника головного оперативного управління генерального штабу збройних сил рф.

ВІДЕО ДНЯ

Йдеться про російського генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, передають російські Телеграм-канали.



За даними NEXTA Live, «зважаючи на все, це була точкова ліквідація». За попередніми даними, у машині спрацював вибуховий пристрій.

По інформації ЗМІ, припаркований біля будинку Volkswagen Golf вибухнув близько 10:40 години ранку. Вибух був посилений детонацію газобалонного обладнання машини.

РЕКЛАМА

Вибуховий пристрій, як повідомляється, міг бути активований дистанційно при наближенні офіцера, який проживав у тому ж районі.

РЕКЛАМА

ЗМІ пишуть, що Москалика у момент вибуху розірвало на частини та відкинуло вибуховою хвилею.

До вибуху машина декілька разів перепродавалась та мала щонайменше трьох власників, які могли переобладнати бензиновий автомобіль під газове обладнання.

Ліквідований заступник начальника головного оперативного управління російського генштабу Ярослав Москалик відомий тим, що раніше брав участь у переговорах по Донбасу у нормандському форматі. Про це написав український журналіст Денис Казанський.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше у росії ліквідували військового злочинця, з вини якого на Харківщині загинули десятки людей.

74

Читайте нас у Facebook