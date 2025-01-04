В росії підірвали військового злочинця, з вини якого на Харківщині загинули десятки людей

В росії підірвали військового злочинця, який причетний до вбивства цивільних у селі Гроза Харківської області. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

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«Внаслідок вибуху у критичному стані перебуває воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза. 3 січня 2025 року у населеному пункті шуя івановскої області на росії відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу зс рф (в/ч 03333) капітан наґайко константін владіміровіч. Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер — при смерті. У нагайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку — йому зробили трепанацію черепа», — йдеться у повідомленні.

Капітан наґайко народився 6.11.1995 року у місті свободний амурскої області росії.

«Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами „Іскандер“ по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях. Зокрема, підрозділ наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик. У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці наґайка майже немає. Його стан — критичний», — повідомили в ГУР.

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Як писали «ФАКТИ», 5 жовтня 2023 російські терористи завдали удару по селищу Гроза Харківської області. Ворог поцілив «Іскандером» у кафе та магазин. У закладі на момент удару відбувалися поминки за полеглим воїном.

За даними СБУ, навідниками ракет стали два брати, які під час окупації села перейшли на бік ворога, а потім разом із сім'ями переїхали до рф. Крім того, правоохоронці з'ясовують, з ким спілкувалися зрадники, щоб отримати інформацію для обстрілу села. Через ракетний удар у селищі Гроза загинули 59 людей.

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Фото: ГУР Міноборони

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