В Україні планують посилити вимоги до водіїв: про що йдеться

На водіїв в Україні чекають не тільки подвійне оподаткування при продажі машини, але й деякі інші нововведення.

Про це пише спеціалізоване автовидання.

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Виявляється, Міністерство розвитку громад та територій розробило новий проєкт постанови Кабінету Міністрів, яка передбачає посилення вимог до перевезення домашніх тварин у легковому та пасажирському автомобільному транспорті. Основна мета ініціативи — забезпечити безпеку всіх учасників поїздки, включно з тваринами.

Головні зміни у правилах перевезення:

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обов’язкова наявність ветеринарної довідки для тварини;

нові вимоги до перевезення тварин за вагою — окремі правила для дрібних (до 10 кг), середніх (10−20 кг) та великих собак (20−45 кг);

спеціальні умови для собак-поводирів — окрема категорія;

регламентація обов’язків водіїв, перевізників та пасажирів із тваринами.

Як слід перевозити тварин:

Тварини до 10 кг (у т.ч. птахи) — лише в закритих переносках із водонепроникним дном. Вони можуть бути розміщені:

на руках у пасажира,

під сидінням,

на окремому місці, якщо воно викуплене.

Собаки від 10 до 45 кг:

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обов’язково мають бути на повідку та в наморднику;

дозволено перевозити на підлозі біля сидіння супроводжуючого;

сидіння не використовуються для розміщення тварини;

має бути викуплено кілька місць залежно від габаритів собаки.

Собаки-поводирі:

дозволяється перевезення безкоштовно;

тварина має бути на короткому повідку і в наморднику;

протягом усього маршруту не повинна залишати пасажира.

Додаткові вимоги

Одна особа може супроводжувати не більше двох тварин.

Собаки вагою понад 45 кг повинні перевозитися в спеціальному транспорті.

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Пасажир зобов’язаний доглядати за твариною, прибирати за нею та дотримуватись санітарних норм.

Зауваження до проєкту постанови приймаються до 15 травня 2025 року. Очікується, що нові правила допоможуть уникнути конфліктних ситуацій у транспорті й покращать безпеку подорожей як для людей, так і для чотирилапих улюбленців.

Раніше «ФАКТИ» писали про десять кроків, які важливо зробити після придбання уживаного автомобіля.

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