Десять кроків, які важливо зробити після придбання уживаного автомобіля

Автоексперти, які раніше розповіли, чи варто їздити на перекачаних шинах, порадили при купівлі автомобіля з пробігом провести повну перевірку технічного стану, пише ТВОЯ МАШИНА.

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Так, не варто довіряти розповідіям колишнього власника про нещодавно проведену заміну масла, а краще відразу замінити: моторне масло (відповідно до рекомендацій виробника), масляний фільтр, повітряний фільтр, паливний фільтр, салонний фільтр.

Також необхідно провести перевірку акумулятора. Слабкий акумулятор може дати про себе знати в найбільш невідповідний момент, особливо взимку.

Крім того, потрібно зробити оцінку гальмівної системи. Слід перевірити: знос гальмівних колодок та дисків, рівень та стан гальмівної рідини, роботу ручного гальма. Якщо щось викликає сумнів, краще відразу замінити, оскільки це питання безпеки.

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Далі слід провести діагностику ходової частини. Рекомендується пройти діагностику ходової частини, включаючи амортизатори, кульові опори, кермові тяги, сайлентблоки, ступичні підшипники.

Ще не завадило б перевірити трансмісію. Якщо у вас «механіка», то зверніть увагу на роботу зчеплення, а якщо «автомат», то варто замінити або хоча б перевірити трансмісійну рідину.

Також потрібно провести оцінку системи охолодження: рівень і колір рідини, що охолоджує, герметичність патрубків, роботу вентилятора і термостата. Перегрів може дорого обійтися, тому не нехтуйте перевіркою.

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Наступним кроком буде перевірка електроніки та освітлення. Для цього перевірте всі лампи та світлові прилади, склопідйомники, склоочисники, піч та кондиціонер, мультимедіа, сигналізацію. Корисно також підключити авто до діагностичного сканера і перевірити наявність помилок в ЕБУ.

Після цього потрібно провести глибоке чищення салону, а саме: хімчистку сидінь та стелі, дезінфекцію системи вентиляції, очищення повітроводів та фільтрів.

Ще одним важливим кроком є оформлення документів. Для цього потрібно переоформити авто у СЦ МВС, вписати себе у страховий поліс або оформити новий (ОСЦПВ, за бажанням — КАСКО), зняти авто з обліку, якщо це передбачено.

Дуже бажано скласти план обслуговування на майбутнє. Для цього запишіть пробіг, з якого ви починаєте експлуатацію, та складіть особистий сервісний план. Це допоможе відстежувати технічний стан автомобіля.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що робити українським водіям у разі ДТП у Європі.

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