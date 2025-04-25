Справа про ухиляння Шабуніна: за даними ЗМІ, суд дозволив перевірити місцезнаходження активіста з початку війни

Найближчим часом очільнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну можуть повідомити про підозру у справі про фіктивну службу в армії. Про це повідомляють тг-канали, зазначаючи, що кроком до цього є ухвала Печерського районного суду Києва від 24 квітня 2025 року.

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За даними ЗМІ, в ухвалі серед іншого йдеться про те, що Шабунін довгий час ухилявся від виконання службових обовʼязків, уникав перебування у районах бойових дій та замість служби в армії перебував у Києві.

Ухвала Печерського районного суду

Ухвала, стор. 7-9

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Зокрема, з вересня 2022 року до лютого 2023 року Шабунін щомісяця надавав командиру військової частини листи від керівництва НАЗК з проханням відрядити його до Києва.

«Скориставшись зазначеним, останній… не прибув у підпорядкування жодного структурного підрозділу НАЗК, у звʼязку з чим будь-яких службових завдань відповідно до повноважень НАЗК не виконував, а займався особистими справами», — цитують тг-канали ухвалу суду.

При цьому Шабунін не повідомляв командиру, що не виконує жодних функцій і завдань у НАЗК. А той, незважаючи на відсутність активіста на службі, підписував платіжні відомості для виплати Шабуніну грошового забезпечення, чим було завдано збитків держбюджету на понад 224 тис. грн.

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Також командир безпідставно видавав накази про відрядження активіста до гуманітарних центрів у Харкові та Миколаєві. Хоча відомостей про отримання гуманітарної допомоги немає.

Суд надав Державному бюро розслідувань дозвіл на отримання інформації про місце перебування Шабуніна, починаючи з 25 лютого 2022 року, за терміналами мобільного звʼязку.

Нагадаємо, ДБР підозрює комбата київської тероборони, де фіктивно служив Шабунін і отримував «бойові», у зловживанні службовим становищем. У лютому командиру оголосили про підозру.

ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипа Nissan Pathfinder.

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Раніше повідомлялося, що ексміністр інфраструктури Омелян розкритикував антикорупційну діяльність Шабуніна.

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