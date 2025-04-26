Треба очікувати терористичних ударів: дипломат про плани кремля

Не було таємницею і виходило з логіки всіх попередніх дій рф про те, що вона до «100 днів Трампа» посилить терористичні удари по Україні. Про це заявив дипломат, голова правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий.

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«Дональд Трамп хоче досягти швидкого перемир'я чи припинення вогню. Й вороги під таймінг „100 днів Трампа“ будуть підсилювати терористичні удари по нашій державі. Для того, щоб російські вимоги через посередника США, Стіва Віткоффа, надійшли українській стороні, в цей момент терористичними ударами вони хочуть зломити волю українського народу. Мета — щоб будь-які умови росії були прийняті», — каже Валерій Чалий.

Чалий додав, що завдавати подібних ударів, як це було останні тижні, рф не може, бо у неї немає такої кількості ракет.

«Проте робитиме це інтенсивно до моменту, коли всім стане зрозуміло, що „швидкі“ плани Трампа не були виконані, тобто результату не досягли. Тому також треба очікувати й в наступні тижні, я думаю, принаймні до 9 травня таких терористичних ударів. Але тут росія не може домінувати, хоч і гинуть люди, але це не приносить їй жодного результату для військової переваги. Адже ключові події відбуваються на суходолі, там де працюють дрони, піхота. Це була психологічна атака, яка неприховано спрямована проти українських громадян», — резюмував дипломат.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що політика Трампа по Україні ставить весь світ у незмірно гірше становище.

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