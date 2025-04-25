Вивозило вкрадене українське зерно: СБУ і прикордонники затримали російське судно
СБУ і прикородонники затримали у внутрішніх водах України затримано іноземне судно «тіньового» флоту рф.
Як повідомляють в СБУ, суховантаж допомагав окупантам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів і за матеріалами справи, наприкінці 2024 року вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, походженням з тимчасово окупованої території півдня України.
Цього ж разу, щоб приховати злочини окупантів, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії.
«Затримання відбулося у результаті спецоперації СБУ та Держприкордонслужби у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України», — йдеться у повідомленні спецслужби.
Під час обшуку на судні виявлено документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування української агропродукції.
Станом на зараз суховантаж арештований, а членів екіпажу — затримано.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Відзначимо, що росія не тільки викрадає українське зерно, але й продовжує перешкоджати його експорту з українських портів.106
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