Вивозило вкрадене українське зерно: СБУ і прикордонники затримали російське судно

СБУ і прикородонники затримали у внутрішніх водах України затримано іноземне судно «тіньового» флоту рф.

Як повідомляють в СБУ, суховантаж допомагав окупантам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів і за матеріалами справи, наприкінці 2024 року вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, походженням з тимчасово окупованої території півдня України.

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Цього ж разу, щоб приховати злочини окупантів, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії.

«Затримання відбулося у результаті спецоперації СБУ та Держприкордонслужби у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України», — йдеться у повідомленні спецслужби.

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Під час обшуку на судні виявлено документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування української агропродукції.

Виявлені документи. Фото СБУ

Станом на зараз суховантаж арештований, а членів екіпажу — затримано.

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Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Відзначимо, що росія не тільки викрадає українське зерно, але й продовжує перешкоджати його експорту з українських портів.

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