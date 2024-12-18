Російські кораблі-привиди можуть бути використані для стратегічних морських перевезень, і США повинні поспішати з застосуванням своїх власних можливостей. Так вважає Елізабет Брау — старша наукова співробітниця Атлантичної ради, авторка книги «Прощавай, глобалізація» та постійна колумністка видання Politico.

ВІДЕО ДНЯ

«Після вторгнення росії в Україну у 2022 році тіньовий флот розрісся. Складаючись із суден, що працюють за межами офіційного судноплавства, тіньовий флот становить ризик для легально працюючих суден, прибережних держав і морського середовища. Але він також становить додаткову загрозу для членів НАТО», — пише колумністка.

На думку Брау, росія може використовувати цей величезний флот для стратегічних морських перевезень.

«Ще до того, як західні уряди встановили обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель у грудні 2022 року, західні морські страховики справедливо припускали, що такий крок буде зроблено. Ці страховики, які домінують на ринку страхування морських перевезень, почали відмовлятися від страхування танкерів, що перевозять російську нафту, ще до того, як було оголошено про обмеження, — каже Елізабет Брау. — Потім, коли його було запроваджено, вони були змушені повністю припинити страхування, оскільки вони пов'язані законами своїх країн. Західні судноплавні компанії також були зобов'язані дотримуватися верхньої межі ціни. І більшість судноплавних компаній, розташованих в інших країнах, також припинили транспортування підсанкційної російської нафти, оскільки це означало б плавання без належного страхування від нещасних випадків. Все це мало на меті зменшити ключові доходи росії від продажу нафти і, можливо, переконати москву припинити війну проти України. Натомість, обмеження ціни на нафту призвело до вибухового зростання тіньового флоту».

РЕКЛАМА

Ці тіньові судна, пояснює вона, також відомі як «темні» або «примарні» — належать непрозорим компаніям, не мають належного страхування цивільної відповідальності та плавають під прапорами Габону та інших країн з мінімальним або нульовим морським досвідом. До введення граничних цін та інших санкцій тіньовий флот складався з кількох сотень суден, що перевозили санкційні товари до та з Ірану, Венесуели та Північної Кореї. Але несподівано росія виявилася надзвичайно залежною від тіньового флоту, а це означає, що багато офіційно працюючих судновласників раптом зацікавилися продажем старих суден росії.

Армада зростала дуже швидко. Хоча тіньові судна за визначенням важко ідентифікувати, за оцінками, зараз цей флот становить 17% світового нафтового танкерного флоту, але велика кількість інших танкерів і вантажних суден також є його частиною.

РЕКЛАМА

Це означає, що власники понад 1000 торгових суден стали на бік росії. Тіньові власники, які ховаються за компаніями з латунними табличками в затишних місцях, можливо, не підтримують кремль політично, але вони скористалися можливістю для бізнесу, зазначає Брау. І ці власники та судна цілком можуть допомагати кремлю і в інший спосіб. А саме, кремль міг би використовувати ці судна для стратегічних морських перевезень.

Раніше повідомлялося, що ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій, які зокрема націлені на «тіньовий флот» російського диктатора володимира путіна та покликані послабити військово-промисловий комплекс росії.

РЕКЛАМА

63

Читайте нас у Facebook