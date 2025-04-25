«Чим гірше Україні, тим краще Порошенку»: Валентин Гладких про європейський тур нардепа

Петро Порошенко під час візиту до Європи робить заяви, які шкодять країні, бо їх в своїх цілях використовує російська пропаганда, — пише політичний експерт Валентин Гладких.

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За його словами, спілкуючись з політиками та державними діячами з європейських держав, політик рухається в контексті російських наративів, мета яких — налаштувати західний світ проти України.



«Лідер найбагатшої фракції „Європейська солідарність“ вирушив у вояж до ЄС з двома валізами: в одній — скарги на нібито „репресії“ проти себе, в другій — заяви, що в Україні „зловживають воєнним станом“. Фрази про „зловживання воєнним станом“ відразу підхопили на болотах — роспропагандисти завзято розмахують заявою Петра перед Вашингтоном: бачите, навіть всередині України вважають, що тут немає з ким домовлятися. За ці слова Порошенку в Москві жмуть руку і обіймають, як завжди», — пише Валентин Гладких.

Гладких зазначає, що Порошенко замість дипломатичної функції доносити позицію України до світу у поїздках вирішує свої особисті політичні питання.

«Доїхавши врешті-решт до Німеччини на засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО, Порошенко взяв слово та висловив критичні зауваження щодо дій української влади», — додає Гадких.

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За словами Гладких, подібні дії Порошенка носять тривалий та системний характер та мають негативні наслідки для України.

«Раніше Порошенко навіть звертався до Єврокомісії з проханням призупинити процедуру вступу України до ЄС через заборону йому виїзду до Лондона на святкування дня народження сина. Тобто він діє за принципом — „чим гірше країні, тим краще йому“. Саме тому цими заявами Порошенко підіграє путіну і намагається зіпсувати ставлення до України в ЄС», — вважає Валентин Гладких.

Як повідомлялось, в рамках акції «Синів політиків — на фронт!» були зібрані кошти для повернення в Україну Олексія Порошенка. Але згодом кошти витратили на ремонт військових авто для екіпажів БПЛА, а один із дронів-камікадзе іронічно назвали «Альошею».

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