«Кожен удар по цивільних і медиках — це ще один доказ, що ворог боїться не зброї, а нашої людяності», — Яна Зінкевич

Напередодні росіяни вдарили по житловому будинку в Павлограді, де загинули люди, в тому числі і дитина. Також того дня у місті було повністю знищено базу медиків зі Госпітальєрів, про що повідомила їхня голова, народна депутатка України Яна Зінкевич. На базі зберігалося багато медикаментів, тактична медицина… Знищено запаси, техніку… Утім, збитки були не лише матеріальними.

«Я ніколи не показувала назагал свої емоції, навіть тоді, коли переживала найстрашніші дні свого життя після аварії та втрачаючи друзів, але зараз вперше не зможу стриматись. Покидьки. Злочинці. Виродки без моральних правил. Кати. Вбивці. Окупанти. Людожери. Росіяни обстріляли Павлоград, — пише Яна Зінкевич. — Загинули діти, загинули мирні люди, знищено мирні домівки. Знищено дощенту нашу базу батальйону з усім майном та технікою, що були в ній.

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Вони знову влучили в саме серце. Перекреслили 10 років роботи тисячі людей. Вбили цивільних. Невинних, які просто жили, варили ранкову каву, сміялись. Планували завтра зі своїми діточками. Їхнє «завтра» не настане. Їхнє «сьогодні» обірване жорстоким обстрілом.

Ми були точкою тепла, порятунку, допомоги, людяності. Наша база прихистила не одного парамедика і військового, вона була прихистком для переселенців, для усіх жертв війни, зрештою, навіть для поранених тваринок знаходилось місце у нашому спільному домі.

Там було ціле наше насичене любов'ю і єдністю життя, а тепер — попіл, руїни, скло і тиша, яка кричить невимовним болем.

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Там була пам'ять про наших полеглих Госпітальєрів, артефакти їхнього безцінного життя і подвигу, яких теж уже нема.

Це не просто війна. Це геноцид. Навмисне знищення всього, що робить нас людьми. І кожен удар по цивільних і медиках — це ще один доказ, що ворог боїться не зброї, а нашої людяності.

Але ми не стали попелом, ми стали яскравим вогнем, який тепер палає з іще більшою силою. В цій силі криється і відвага рятувати, і бажання помсти ворогові.

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Я оголошую новий збір на 20 мільйонів гривень для нової бази батальйону Госпітальєри.

Якщо ви прочитали цей пост, поширте його друзям. Не залишайте нас в біді. Тільки з вашою підтримкою ми можемо рятувати далі. Нам зараз надзвичайно важко, як не було ніколи до цього.

Але у нас є ви. І з вашою підтримкою ми впораємось. У нас є злість, у нас немає бажання зупинятись. І навіть такий страшний удар не зможе поставити нас на паузу, росії не вдасться перемогти, навіть забравши у нас все дощенту.

Вдячна кожному Госпітальєрові, який зараз тримається. Напишіть їм слова підтримки, вони заслуговують на це як ніхто сьогодні.



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Фото зі сторінки Яни Зінкевич

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