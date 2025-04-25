Ворог вночі бив по Харкову, Павлограду та інших мирних містах України: є жертви та постраждалі

В Києві продовжуються аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловому будинку у Святошинському районі. А ворог не припиняє удари по Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Сили ППО збили 41 російський дрон зі 103, ще 40 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені. Через атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина і Дніпропетровщина, повідомили у Повітряних силах.

Вночі Харків знову був під атакою шахедів. Є прильоти на території підприємств.

РЕКЛАМА

«Є кілька прильотів по території підприємств, внаслідок чого є пожежі. Будьте обережні, атака з повітря на Харків триває», — повідомив мер міста Ігор Терехов вночі.



Пізніше він уточнив, що у Слобідському районі горить цивільне підприємство внаслідок влучання російського безпілотника.

«Є попередня інформація про те, що внаслідок останніх прильотів, пошкоджено кілька приватних будинків», — додав мер.

РЕКЛАМА

Протягом минулої доби росіяни здійснили 112 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 192 вибухи, повідомили у Сумській ОВА.



Найбільше потерпала Краснопільська громада. Туди ворог бив з мінометів, атакував FPV-дронами, скинув ВОГ з БПЛА, КАБи. Внаслідок удару було поранено 3 цивільні особи, пошкоджено адмінбудівлю, магазин та будинок культури.

Рятувальники весь день працювали на місці ворожого авіаудару по прикордонню. Значних пошкоджень і часткових руйнувань зазнала адміністративна будівля, уточнили у ДСНС.

Дніпропетровщину агресор масовано атакував безпілотниками. Ворог поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Застосовував FPV-дрони та РСЗВ «Град». Понівечене підприємство, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств. Кілька займань було у Павлограді. Зокрема, у багатоповерхівці.

РЕКЛАМА

У Павлограді троє загиблих, серед них дитина. Ще восьмеро постраждали. Одна людина у важкому стані, зазначив Лисак.



За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, упродовж доби окупанти завдали 536 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області



Надійшло 21 повідомлення про пошкодження будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Як повідомлялось, минулої ночі під час масштабної атаки по Україні росіяни застосували 215 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 112 цілей. Основний удар ворога був спрямований на Київ, де загинули 12 людей, десятки поранені, є руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури.

У Києві 25 квітня оголошено днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

134

Читайте нас у Facebook