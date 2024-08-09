Обіцяють не штрафувати: через технічний збій проїзд у наземному транспорті Києва став тимчасово безкоштовним

У Києві, де нещодавно фіксувався технічний збій в роботі турнікетів в столичній підземці, склалася подібна ситуація з наземним транспортом, в якому тимчасово не працюють валідатори

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Як повідомляють в КМДА, фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання - про завершення робіт обіцяють повідомити додатково.

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«Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий. Контролери попереджені про технічну несправність і не штрафуватимуть пасажирів, поки триватимуть відновлювальні роботи», — додали в Київській міськдержадміністрації.

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Раніше у КМДА повідомляли, що до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним, зокрема і в Київському метрополітені, а знижка становитиме 75%.

Фото «Київпастранса»

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