Обіцяють не штрафувати: через технічний збій проїзд у наземному транспорті Києва став тимчасово безкоштовним
У Києві, де нещодавно фіксувався технічний збій в роботі турнікетів в столичній підземці, склалася подібна ситуація з наземним транспортом, в якому тимчасово не працюють валідатори
Як повідомляють в КМДА, фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання - про завершення робіт обіцяють повідомити додатково.
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«Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий. Контролери попереджені про технічну несправність і не штрафуватимуть пасажирів, поки триватимуть відновлювальні роботи», — додали в Київській міськдержадміністрації.
Раніше у КМДА повідомляли, що до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним, зокрема і в Київському метрополітені, а знижка становитиме 75%.
Фото «Київпастранса»79
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