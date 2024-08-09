40.79 / 41.30 44.55 / 45.22
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Обіцяють не штрафувати: через технічний збій проїзд у наземному транспорті Києва став тимчасово безкоштовним

8:59 9 серпня 2024
Валідатор в автобусі

У Києві, де нещодавно фіксувався технічний збій в роботі турнікетів в столичній підземці, склалася подібна ситуація з наземним транспортом, в якому тимчасово не працюють валідатори

Як повідомляють в КМДА, фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання - про завершення робіт обіцяють повідомити додатково.

Читайте також: У Києві круто змінюють правила оплати проїзду у транспорті: що важливо знати

«Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий. Контролери попереджені про технічну несправність і не штрафуватимуть пасажирів, поки триватимуть відновлювальні роботи», — додали в Київській міськдержадміністрації.

РЕКЛАМА

Раніше у КМДА повідомляли, що до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним, зокрема і в Київському метрополітені, а знижка становитиме 75%.

Фото «Київпастранса»

РЕКЛАМА

79

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

варення

Сливове варення з маленьким «секретом»: вас здивує незвичайне поєднання й неперевершений смак

варення

Виходять ароматні й прозорі часточки, схожі на мармелад: простий рецепт варення з яблук

прибирання

Підвіконня буде білим, як свіжий сніг: як цього добитися, розповіла Марина Жукова

унітаз

Як видалити вапняний наліт та іржу з унітазу: ефективні поради від українського блогера Бориса Юрійовича

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту